https://sputnikarabic.ae/20221019/الحرس-الثوري-الإيراني-ينفذ-عمليات-إنزال-بطائرات-هليكوبتر-خلال-مناورات-عسكرية-1069221887.html
الحرس الثوري الإيراني ينفذ عمليات إنزال بطائرات هليكوبتر خلال مناورات عسكرية
الحرس الثوري الإيراني ينفذ عمليات إنزال بطائرات هليكوبتر خلال مناورات عسكرية
تواصل القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، مناوراتها لليوم الثالث على التوالي، ونفذت "إنزالا على مرتفعات العدو الافتراضي وطرق تحركاته". 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T10:07+0000
2022-10-19T10:07+0000
2022-10-19T10:07+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، فإن القوات الخاصة التابعة للحرس الثوري نفذت عمليات إنزال بطائرات الهليكوبتر في مناطق محددة مسبقا والتدريب على السيطرة على ارتفاعات العدو الافتراضي وقطع طرق إمداده".وأعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، أمس الثلاثاء، أن مناورات "إيران القوية" ستشهد اليوم الأربعاء ذروة العمليات المخطط لها.وحسب وكالة "تسنيم"، قال باكبور، إن العمليات المخطط لها لليوم الثالث من المناورات ستنفذ حسب الجدول الزمني اعتبارا من صباح الأربعاء، مضيفا أنه في اليومين المقبلين سنشهد ذروة عمليات مناورات القوات البرية للحرس الثوري.وتم إرسال وحدات قتالية جديدة للقوات البرية للحرس الثوري إلى منطقة المناورات، وشملت القوات الجديدة أرتالا من أنواع الدبابات والمدافع والآليات المدرعة والوحدات الصاروخية وآليات الإسناد ومعدات عسكرية أخرى، بالإضافة إلى الجسور المتحركة.وكانت مناورات القوات البرية للحرس الثوري قد انطلقت الاثنين الماضي، تحت شعار "ايران القوية" في محافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية غرب البلاد.وتتضمن المناورات عمليات الهجوم الجوي والقفز بالمظلات وعمليات الهجوم الليلي والعمليات القتالية بطائرات الهليكوبتر والعمليات القتالية والانتحارية بالمسيرات، وكذلك إنشاء جسر فوق نهر والاستيلاء والسيطرة على الطرق والمرتفعات والتدمير الهجومي.وقال العميد محمد باكبور، في وقت سابق، إن هذه المناورات هي رسالة لأعداء إيران بأن القوات المسلحة مستعدة للدفاع عن حدود البلاد والرد بشكل حاسم على أي تهديد.
https://sputnikarabic.ae/20221016/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-عن-مناورات-لقواته-البرية-لرفع-مستوى-الاستعداد-القتالي-1069078234.html
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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني ينفذ عمليات إنزال بطائرات هليكوبتر خلال مناورات عسكرية
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تواصل القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، مناوراتها لليوم الثالث على التوالي، ونفذت "إنزالا على مرتفعات العدو الافتراضي وطرق تحركاته".
وحسب وكالة
تسنيم الإيرانية، فإن القوات الخاصة التابعة للحرس الثوري نفذت عمليات إنزال بطائرات الهليكوبتر في مناطق محددة مسبقا والتدريب على السيطرة على ارتفاعات العدو الافتراضي وقطع طرق إمداده".
وأعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، أمس الثلاثاء، أن مناورات "إيران القوية"
ستشهد اليوم الأربعاء ذروة العمليات المخطط لها.
وحسب وكالة "تسنيم"، قال باكبور، إن العمليات المخطط لها لليوم الثالث من المناورات ستنفذ حسب الجدول الزمني اعتبارا من صباح الأربعاء، مضيفا أنه في اليومين المقبلين سنشهد ذروة عمليات مناورات القوات البرية للحرس الثوري.
وتم إرسال وحدات قتالية جديدة للقوات البرية للحرس الثوري إلى منطقة المناورات، وشملت القوات الجديدة أرتالا من أنواع الدبابات والمدافع والآليات المدرعة والوحدات الصاروخية وآليات الإسناد ومعدات عسكرية أخرى، بالإضافة إلى الجسور المتحركة.
وكانت مناورات القوات البرية للحرس الثوري
قد انطلقت الاثنين الماضي، تحت شعار "ايران القوية" في محافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية غرب البلاد.
وتتضمن المناورات عمليات الهجوم الجوي والقفز بالمظلات وعمليات الهجوم الليلي والعمليات القتالية بطائرات الهليكوبتر والعمليات القتالية والانتحارية بالمسيرات، وكذلك إنشاء جسر فوق نهر والاستيلاء والسيطرة على الطرق والمرتفعات والتدمير الهجومي.
وقال العميد محمد باكبور، في وقت سابق، إن هذه المناورات هي رسالة لأعداء إيران بأن القوات المسلحة مستعدة للدفاع عن حدود البلاد والرد بشكل حاسم على أي تهديد.