https://sputnikarabic.ae/20221019/الذهب-ينخفض-إلى-أدنى-مستوياته-في-3-أسابيع-1069234436.html

الذهب ينخفض إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع

الذهب ينخفض إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، مع ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى معدل من رقمين (10% فأكثر)، ما زاد الضغط على الحكومة والبنك المركزي... 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T13:57+0000

2022-10-19T13:57+0000

2022-10-19T13:57+0000

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم

العالم

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وفقا لوكالة "بلومبيرغ"، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.9% إلى أدنى مستوى منذ 28 سبتمبر/ أيلول عند 1640 دولارا للأوقية، بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة عن الشهر الماضي والتي جاءت عند أعلى مستوى في 40 عاما.ووفقا للبيانات، سجل معدل التضخم السنوي في بريطانيا 10.1% خلال شهر سبتمبر. تزيد الأرقام من الضغط على صانعي السياسة لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير، ما يضعف جاذبية الذهب الذي لا يحقق عائدا.في الوقت نفسه، واصل الدولار قوته، حيث ارتفع بنسبة 0.3% يوم الأربعاء، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي عززت التوقعات بشأن مسار السياسة المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.أثر موقف البنك المركزي الأمريكي المتشدد على السبائك هذا العام من خلال دفع الدولار وعائدات السندات للأعلى، ما تسبب في انخفاض المعدن بنحو 20% من أعلى مستوى وصل إليه في مارس/ آذار.

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اقتصاد, أسعار الذهب اليوم, العالم