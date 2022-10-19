https://sputnikarabic.ae/20221019/الرئيس-العراقي-ورئيس-الوزراء-المكلف-يؤكدان-أهمية-توحيد-الصف-لتشكيل-الحكومة-1069228692.html
الرئيس العراقي ورئيس الوزراء المكلف يؤكدان أهمية توحيد الصف لتشكيل الحكومة
الرئيس العراقي ورئيس الوزراء المكلف يؤكدان أهمية توحيد الصف لتشكيل الحكومة
أكد الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على "أهمية توحيد الصف لتشكيل الحكومة". 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T12:21+0000
2022-10-19T12:21+0000
2022-10-19T12:21+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب وكالة الأنباء العراقية- واع، عبر رشيد، خلال استقباله السوداني، في قصر السلام ببغداد ، عن "شكره وتقديره الى رئيس الوزراء المكلف، وجدد له التهاني بمناسبة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة"، مُتمنياُ له التوفيق في مهمته".من جانبه، جدد السوداني،" تهانيه وتبريكاته إلى الرئيس عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية"، متمنياً له النجاح والموفقية في أداء مهمته.وأوضح بيان الرئاسة، أن "اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، مشيرا إلى أن الجانبين أكدا على أهمية توحيد الصف الوطني والعمل من أجل تشكيل حكومة جديدة تجابه التحديات التي تواجه البلد وتعمل من أجل خدمة الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية".وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، مساء الخميس الماضي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".
https://sputnikarabic.ae/20221018/ائتلاف-إدارة-الدولة-في-العراق-يحدد-موعدا-للتصويت-على-الحكومة-الجديدة-بكامل-أعضائها-1069179704.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
الرئيس العراقي ورئيس الوزراء المكلف يؤكدان أهمية توحيد الصف لتشكيل الحكومة
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أكد الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على "أهمية توحيد الصف لتشكيل الحكومة".
وحسب وكالة
الأنباء العراقية- واع، عبر رشيد، خلال استقباله السوداني، في قصر السلام ببغداد ، عن "شكره وتقديره الى رئيس الوزراء المكلف، وجدد له التهاني بمناسبة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة"، مُتمنياُ له التوفيق في مهمته".
من جانبه، جدد السوداني،" تهانيه وتبريكاته إلى الرئيس عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية"، متمنياً له النجاح والموفقية في أداء مهمته.
وأوضح بيان الرئاسة، أن "اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، مشيرا إلى أن الجانبين أكدا على أهمية توحيد الصف الوطني والعمل من أجل تشكيل حكومة جديدة تجابه التحديات التي تواجه البلد وتعمل من أجل خدمة الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية".
وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، مساء الخميس الماضي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية
أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.
من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.
ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر
صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".