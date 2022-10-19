https://sputnikarabic.ae/20221019/السعودية-ترحب-بإعلان-الحكومة-الأسترالية-إلغاء-اعترافها-بـالقدس-عاصمة-لإسرائيل-1069222059.html

السعودية ترحب بإعلان الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بـ"القدس عاصمة لإسرائيل"

السعودية ترحب بإعلان الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بـ"القدس عاصمة لإسرائيل"

عبرت وزارة الخارجية السعودية، عن "ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل". 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T10:21+0000

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وأعربت الوزارة، في بيان لها، عن "تطلع المملكة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".وجددت الخارجية السعودية، "التشديد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ووقوفها الدائم إلى جانبه، ودعم خياراته".وأعلنت الحكومة الأسترالية، أمس الثلاثاء، التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشيرة إلى عودتها إلى موقفها الطويل الأمد بدعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحل الأزمة عبر المفاوضات.وتراجعت كانبرا بذلك عن إعلان رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2018، أن بلاده تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.وفي ديسمبر 2017، أعلن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، الاعتراف بالقدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، في قرار أثار غضب الفلسطينيين واحتجاجات في عدة دول في العالم العربي.ولاحقا حذت كوسوفو وهندوراس وغواتيمالا حذو الولايات المتحدة وأقدمت على نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، وفي أواخر العام الماضي، أعلنت أوكرانيا اعترافها بالقدس المحتلة، عاصمة لإسرائيل، وقالت إنها ستفتح مكتب سفارة في المدينة.وتسمي إسرائيل القدس عاصمتها "الموحدة وغير القابلة للتجزئة"، بما في ذلك مناطقها الشرقية التي احتلتها عام 1967 وضمتها إليها.فيما يطالب الفلسطينيون، كجزء من عملية السلام مع إسرائيل، المعلقة حاليًا، بأن تتبع الحدود المستقبلية بين الدولتين ذات السيادة الخطوط التي كانت قائمة قبل حرب عام 1967.

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أخبار السعودية اليوم, أستراليا, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم