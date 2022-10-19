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https://sputnikarabic.ae/20221019/السلطات-في-دونيتسك-تعلن-تعرض-منطقة-فوروشيلوفسكي-لقصف-أوكراني--1069257358.html
السلطات في دونيتسك تعلن تعرض منطقة فوروشيلوفسكي لقصف أوكراني
السلطات في دونيتسك تعلن تعرض منطقة فوروشيلوفسكي لقصف أوكراني
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T21:30+0000
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أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال المكتب، عبر "تليغرام"، "تم تسجيل لإطلاق نار (من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية) الساعة 23:40 على منطقة فوروشيلوفسكي في جمهورية دونيتسك: أطلقت 3 قذائف من عيار 155 ملم. وأطلقت اربعة قذائف من عيار 155 ملم".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221019/زيلينسكي-يقيل-سفير-أوكرانيا-في-كازاخستان-1069214685.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

السلطات في دونيتسك تعلن تعرض منطقة فوروشيلوفسكي لقصف أوكراني

21:30 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 21:41 GMT 19.10.2022)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الأوكراني بالقرب من قرية أندرييفسكويه بالقرب من مدينة سلافيانسك، منطقة دونيتسك، حيث اعترض السكان المحليون قافلة من ناقلات جند مدرعة تابعة للجيش الأوكراني، 2 مايو 2014
الجيش الأوكراني بالقرب من قرية أندرييفسكويه بالقرب من مدينة سلافيانسك، منطقة دونيتسك، حيث اعترض السكان المحليون قافلة من ناقلات جند مدرعة تابعة للجيش الأوكراني، 2 مايو 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة فوروشيلوفسكي بجمهورية دونيتسك بـ3 قذائف من عيار 155 ملم.
وقال المكتب، عبر "تليغرام"، "تم تسجيل لإطلاق نار (من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية) الساعة 23:40 على منطقة فوروشيلوفسكي في جمهورية دونيتسك: أطلقت 3 قذائف من عيار 155 ملم. وأطلقت اربعة قذائف من عيار 155 ملم".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
زيلينسكي يقيل سفير أوكرانيا في كازاخستان
07:11 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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