https://sputnikarabic.ae/20221019/السلطات-في-دونيتسك-تعلن-تعرض-منطقة-فوروشيلوفسكي-لقصف-أوكراني--1069257358.html
السلطات في دونيتسك تعلن تعرض منطقة فوروشيلوفسكي لقصف أوكراني
السلطات في دونيتسك تعلن تعرض منطقة فوروشيلوفسكي لقصف أوكراني
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T21:30+0000
2022-10-19T21:30+0000
2022-10-19T21:41+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال المكتب، عبر "تليغرام"، "تم تسجيل لإطلاق نار (من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية) الساعة 23:40 على منطقة فوروشيلوفسكي في جمهورية دونيتسك: أطلقت 3 قذائف من عيار 155 ملم. وأطلقت اربعة قذائف من عيار 155 ملم".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221019/زيلينسكي-يقيل-سفير-أوكرانيا-في-كازاخستان-1069214685.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
السلطات في دونيتسك تعلن تعرض منطقة فوروشيلوفسكي لقصف أوكراني
21:30 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 21:41 GMT 19.10.2022) تابعنا عبر
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة فوروشيلوفسكي بجمهورية دونيتسك بـ3 قذائف من عيار 155 ملم.
وقال المكتب، عبر "تليغرام"، "تم تسجيل لإطلاق نار (من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية) الساعة 23:40 على منطقة فوروشيلوفسكي في جمهورية دونيتسك
: أطلقت 3 قذائف من عيار 155 ملم. وأطلقت اربعة قذائف من عيار 155 ملم".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.