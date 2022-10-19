https://sputnikarabic.ae/20221019/الكرملين-يؤكد-عدم-وجود-خطط-لإغلاق-الحدود-الروسية-1069231023.html
الكرملين يؤكد عدم وجود خطط لإغلاق الحدود الروسية
الكرملين يؤكد عدم وجود خطط لإغلاق الحدود الروسية
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن إغلاق حدود روسيا في ضوء تطبيق الأحكام العرفية في المناطق الروسية الجديدة ليس مخططًا له. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T12:58+0000
2022-10-19T12:58+0000
2022-10-19T12:58+0000
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
الخارجية الروسية
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ورد بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر إغلاق الحدود الروسية في ضوء تطبيق الأحكام العرفية في أربع مناطق، "لا غير مخطط".وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الأحكام العرفية في مقاطعتي خيرسون وزابورجيه وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بدءا من يوم الـ 20 من تشرين الأول/أكتوبر.وفي سياق منفصل قال نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف، إن موسكو ليس لديها خطط لإغلاق بعثاتها الدبلوماسية في الدول الغربية.وأشار الدبلوماسي أيضا إلى أنه لا يوجد نقاش حول زيادة عدد الموظفين الدبلوماسيين الروس في الدول الغربية.وأضاف إيفانوف: "لدينا بالفعل الحد الأدنى من العدد في كل مكان، وفي عدد من الدول الأوروبية لم يعد هناك أي رقم، باستثناء السفير. لذلك، لا يوجد مكان لتقليل العدد، إلا إذا تم إغلاقه على الإطلاق".يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعربت في وقت سابق عن غضب موسكو من عدم رد فعل السلطات الألمانية على أعمال التخريب التي استهدفت السفارة الروسية في برلين والقنصلية في فرانكفورت نا ماين، واحتجت السفارة بشدة على مثل هذه الأعمال العدائية.
https://sputnikarabic.ae/20221015/الخارجية-الروسية-تعلن-شجب-موسكو-لأعمال-تخريبية-استهدفت-بعثاتها-الدبلوماسية-في-ألمانيا-1069057218.html
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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف, الخارجية الروسية
روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف, الخارجية الروسية
الكرملين يؤكد عدم وجود خطط لإغلاق الحدود الروسية
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن إغلاق حدود روسيا في ضوء تطبيق الأحكام العرفية في المناطق الروسية الجديدة ليس مخططًا له.
ورد بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر إغلاق الحدود الروسية في ضوء تطبيق الأحكام العرفية في أربع مناطق، "لا غير مخطط".
وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الأحكام العرفية في مقاطعتي خيرسون وزابورجيه وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين بدءا من يوم الـ 20 من تشرين الأول/أكتوبر.
وفي سياق منفصل قال نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف، إن موسكو ليس لديها خطط لإغلاق بعثاتها الدبلوماسية
في الدول الغربية.
وأشار الدبلوماسي أيضا إلى أنه لا يوجد نقاش حول زيادة عدد الموظفين الدبلوماسيين الروس في الدول الغربية.
وأضاف إيفانوف: "لدينا بالفعل الحد الأدنى من العدد في كل مكان، وفي عدد من الدول الأوروبية لم يعد هناك أي رقم، باستثناء السفير. لذلك، لا يوجد مكان لتقليل العدد، إلا إذا تم إغلاقه على الإطلاق".
يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعربت في وقت سابق عن غضب موسكو من عدم رد فعل السلطات الألمانية على أعمال التخريب التي استهدفت السفارة الروسية في برلين والقنصلية في فرانكفورت نا ماين، واحتجت السفارة بشدة على مثل هذه الأعمال العدائية.