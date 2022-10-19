https://sputnikarabic.ae/20221019/اللاذقية-السورية-أوركسترا-نيجني-نوفغورود-تصدح-بروائع-الفن-وتمجد-الانتصار-على-النازية-1069237913.html

اللاذقية السورية... أوركسترا "نيجني نوفغورود" تصدح بروائع الفن وتمجد الانتصار على النازية

اللاذقية السورية... أوركسترا "نيجني نوفغورود" تصدح بروائع الفن وتمجد الانتصار على النازية

قدمت فرقة اوركسترا "نيجني نوفغورود" حفلاً موسيقياً غنائياً راقصاً على مسرح دار الأسد للثقافة في محافظة اللاذقية السورية، ضمن أيام الثقافة "نيجني نوفغوردو... 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T14:32+0000

2022-10-19T14:32+0000

2022-10-19T15:29+0000

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لساعتين من الزمن، استطاعت الفرقة مساء أمس أن تستحوذ على تفاعل الجمهور الحاشد الذي حجز أماكنه باكراً في المسرح، وراح يصفق طويلاً عند نهاية كل أغنية ورقصة ومقطوعة موسيقية، كان يمتّع السمع والبصر فيها ويتمايل لها طرباً وإعجاباً، فالموسيقا لغة العالم وأفضل طريقة للتعارف والتقارب.وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية بأنه رافق الحفل الموسيقي معرضاً للفن التشكيلي وصوراً فوتوغرافية لمواقع أثرية ومعالم في منطقة نيجني نوفغورود، والتي قدمها الوفد الروسي هدية إلى مديرية الثقافة في اللاذقية.بدوره، قال قائد الأوركسترا يفغيني بيتروف في حديث لوكالة "سبوتنيك": سعيدون بقدومنا إلى سوريا وتقديم عدد من الأغاني التي تحكي عن حضارة وتراث روسيا، حيث غنينا للحياة بكل اللغات، بالإضافة لأغاني تمجد النصر في الحرب الوطنية العظمى وبطولات الجيش الروسي.من جهته، قال فايرنبيرك ألكسندر عضو مجلس الدوما الروسي، إنه قدم خلال الحفل أغنيتين، الأولى تحكي عن النصر في الحرب الوطنية العظمى والمعارك التي دارت في ستالينغراد، والثانية تحكي عن التاريخ الحالي والمعركة التي يخوضها الجيش الروسي.وعن الرسالة التي يريد ايصالها الكسندر من خلال هاتين الأغنيتين، قال: من المهم أن تصل رسالتنا، عيشوا سعداء وأحبوا بعضكم البعض، فالحرب لم تستطع أن تحطمنا بل جعلتنا أقوياء وسعداء.وقال نائب محافظ منطقة نيجني نوفغورود بيتر بانيكوف: قدمت فرقة الأوركسترا مجموعة من الأغاني التي تعكس التراث والحضارة والثقافة في روسيا، معرباً عن سعادته باقامة هذا الحفل وترحيب بلاده باستضافة فرق موسيقية سورية في روسيا.بدوره، قال مدير الثقافة في اللاذقية مجد صارم لـ"سبوتنيك": لأن الموسيقا تعتبر لغة العالم، تفاعل الجمهور السوري على مدى ساعتين مع الفرقة الروسية التي قدمت أجمل الأغاني والمقطوعات الموسيقية بألوان ولغات مختلفة، وعبرت أجمل تعبير عن الحضارة العريقة والمتجذرة في الاصالة لدولة روسيا الاتحادية".وأكد صارم أن هناك أيضاً فرقا موسيقية من روسيا ستقدم عروضاً على مسرح دار الأسد للثقافة في اللاذقية، باعتبار أن الموسيقا تشكل أفضل حالة للتعارف بين الشعوب.وتمنى صارم أن تشارك فرق من سوريا، خاصة من اللاذقية، في تقديم عروض موسيقية وغنائية على خشبة المسارح الروسية، مستنداً في أمنيته إلى أن النوتة الموسيقية الأولى خرجت من اللاذقية التي يوجد فيها موسيقيين كبار قادرون على نقل التراث السوري الأصيل إلى دول العالم.

https://sputnikarabic.ae/20220929/وزير-الإسكان-السوري-سوريا-وروسيا-تخططان-لبناء-ضاحية-سكنية-1068393202.html

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