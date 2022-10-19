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https://sputnikarabic.ae/20221019/النرويج-تغلق-مطارا-رئيسيا-بعد-رصد-طائرة-دون-طيار-1069237318.html
النرويج تغلق مطارا رئيسيا بعد رصد طائرة دون طيار
النرويج تغلق مطارا رئيسيا بعد رصد طائرة دون طيار
قالت السلطات النرويجية، إن مطار ثاني أكبر مدينة في البلاد أغلق لفترة وجيزة اليوم الأربعاء، بعد أن رصد سكان المنطقة طائرة مسيرة واحدة على الأقل في مكان قريب. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T14:29+0000
2022-10-19T14:29+0000
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وذكر المتحدث باسم الشرطة، أورجان دجوفيك، أن الجيش النرويجي وشركة تشغيل المطارات المملوكة للدولة "أفينور" تلقيا إخطارا بعد الإبلاغ عن أول رؤية لطائرة دون طيار في مطار بيرغن في الساعة 4:15 صباحا. شوهدت الطائرة مجددا في وقت لاحق.قال دجوفيك: "يمكن أن تكون هناك أيضا ملاحظات؛ يمكن أن تكون ظاهرة أخرى، مثل الطقس. نحن غير متأكدين ما إذا كانت واحدة أو أكثر من الطائرات دون طيار، لكننا على يقين من وجود واحدة على الأقل".وقالت وكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي" إن المطار في بيرغن يقع بالقرب من القاعدة البحرية النرويجية الرئيسية وإن المجال الجوي أغلق. القاعدة واحدة من أكبر القواعد العسكرية البحرية في شمال أوروبا.في شمال بيرغن، أبلغ أيضا عن طائرة دون طيار بالقرب من مطار فوردي المحلي الصغير، والذي أغلق أيضا مؤقتا، وفقا لوكالة الأنباء النرويجية. قالت الشرطة إنها لم تتعرف على أي مشتبه بهم.
https://sputnikarabic.ae/20220224/وكالة-إغلاق-3-مطارات-في-أوكرانيا-أمام-حركة-الطيران-حتى-وقت-لاحق-الخميس-1059073782.html
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العالم

النرويج تغلق مطارا رئيسيا بعد رصد طائرة دون طيار

14:29 GMT 19.10.2022
© Sputnik . Alexey Filippovأوسلو النرويج
أوسلو النرويج - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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قالت السلطات النرويجية، إن مطار ثاني أكبر مدينة في البلاد أغلق لفترة وجيزة اليوم الأربعاء، بعد أن رصد سكان المنطقة طائرة مسيرة واحدة على الأقل في مكان قريب.
وذكر المتحدث باسم الشرطة، أورجان دجوفيك، أن الجيش النرويجي وشركة تشغيل المطارات المملوكة للدولة "أفينور" تلقيا إخطارا بعد الإبلاغ عن أول رؤية لطائرة دون طيار في مطار بيرغن في الساعة 4:15 صباحا. شوهدت الطائرة مجددا في وقت لاحق.
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قال دجوفيك: "يمكن أن تكون هناك أيضا ملاحظات؛ يمكن أن تكون ظاهرة أخرى، مثل الطقس. نحن غير متأكدين ما إذا كانت واحدة أو أكثر من الطائرات دون طيار، لكننا على يقين من وجود واحدة على الأقل".
وقالت وكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي" إن المطار في بيرغن يقع بالقرب من القاعدة البحرية النرويجية الرئيسية وإن المجال الجوي أغلق. القاعدة واحدة من أكبر القواعد العسكرية البحرية في شمال أوروبا.
في شمال بيرغن، أبلغ أيضا عن طائرة دون طيار بالقرب من مطار فوردي المحلي الصغير، والذي أغلق أيضا مؤقتا، وفقا لوكالة الأنباء النرويجية. قالت الشرطة إنها لم تتعرف على أي مشتبه بهم.
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