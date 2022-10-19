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https://sputnikarabic.ae/20221019/النمسا-تتعهد-بـ-78-مليون-دولار-كمساعدات-إغاثية-لليمن-وشرقي-أفريقيا-1069236070.html
النمسا تتعهد بـ 7.8 مليون دولار كمساعدات إغاثية لليمن وشرقي أفريقيا
النمسا تتعهد بـ 7.8 مليون دولار كمساعدات إغاثية لليمن وشرقي أفريقيا
تعهدت النمسا، اليوم الأربعاء، بتقديم 8 ملايين يورو (7.8 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لليمن وإثيوبيا وموزمبيق وأوغندا لمساعدتها على التعامل مع الجوع والكوارث... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T13:59+0000
2022-10-19T13:59+0000
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وقالت وزارة الخارجية النمساوية إنه سيتم تخصيص 4 ملايين لجمعية الصليب الأحمر الخيرية في اليمن، والباقي مقسم بين المنظمات النمساوية غير الربحية ووكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة العاملة في شرق أفريقيا.وقال وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج إن المنطقة وقعت في "دوامة هبوط لا تنتهي" وألقى باللوم على روسيا في تفاقم الجوع في شرق أفريقيا واليمن. وتتهم روسيا الغرب بمنع صادراتها من الحبوب والأسمدة.
https://sputnikarabic.ae/20220905/وزيرة-خارجية-النمسا-السابقة-تنتقد-الاتحاد-الأوروبي-لعدم-قدرته-على-التفاوض-1067305494.html
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النمسا تتعهد بـ 7.8 مليون دولار كمساعدات إغاثية لليمن وشرقي أفريقيا

13:59 GMT 19.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Ferdinand Reus / Sana'aمنظر من صنعاء، اليمن
منظر من صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Ferdinand Reus / Sana'a
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تعهدت النمسا، اليوم الأربعاء، بتقديم 8 ملايين يورو (7.8 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لليمن وإثيوبيا وموزمبيق وأوغندا لمساعدتها على التعامل مع الجوع والكوارث الطبيعية.
وقالت وزارة الخارجية النمساوية إنه سيتم تخصيص 4 ملايين لجمعية الصليب الأحمر الخيرية في اليمن، والباقي مقسم بين المنظمات النمساوية غير الربحية ووكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة العاملة في شرق أفريقيا.
وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
وزيرة خارجية النمسا السابقة تنتقد الاتحاد الأوروبي لعدم قدرته على التفاوض
5 سبتمبر, 10:20 GMT
وقال وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج إن المنطقة وقعت في "دوامة هبوط لا تنتهي" وألقى باللوم على روسيا في تفاقم الجوع في شرق أفريقيا واليمن. وتتهم روسيا الغرب بمنع صادراتها من الحبوب والأسمدة.
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