https://sputnikarabic.ae/20221019/الولايات-المتحدة-تخسر-حلفاءها-بسبب-القوة-الغاشمة-وتجاهل-النظام-الدولي-1069224873.html
الولايات المتحدة تخسر حلفاءها بسبب القوة الغاشمة وتجاهل النظام الدولي
الولايات المتحدة تخسر حلفاءها بسبب القوة الغاشمة وتجاهل النظام الدولي
كتبت صحيفة "يني شفق" التركية أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تُظهر أي احترام للمصالح الحيوية لحلفائها، وبالتالي تفقدها بالقوة الغاشمة. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T11:11+0000
2022-10-19T11:11+0000
2022-10-19T11:11+0000
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ونشر الكاتب الصحفي، عبد الله مراد أوغلو، في صحيفة "يني شفق"، أن السلطات الأمريكية تستخدم القوة الغاشمة للدفاع عن مصالحها الوطنية وتتجاهل في الوقت نفسه قواعد النظام الدولي.في وقت سابق، قال البريجادير جنرال بالقوات الجوية الأمريكية، باتريك رايدر، إن "الجيش الأمريكي يريد الحفاظ على القدرة على الرد بعد إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الديمقراطية".
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الولايات المتحدة تخسر حلفاءها بسبب القوة الغاشمة وتجاهل النظام الدولي
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كتبت صحيفة "يني شفق" التركية أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تُظهر أي احترام للمصالح الحيوية لحلفائها، وبالتالي تفقدها بالقوة الغاشمة.
ونشر الكاتب الصحفي، عبد الله مراد أوغلو، في صحيفة "يني شفق"
، أن السلطات الأمريكية تستخدم القوة الغاشمة للدفاع عن مصالحها الوطنية وتتجاهل في الوقت نفسه قواعد النظام الدولي.
ويقول أوغلو: الثقة هي المفهوم المركزي في كل من العلاقات بين الناس وبين الدول. ولا الثقة ولا الاحترام يمكن كسبهما بالقوة الغاشمة... أولئك الذين ينظرون إلى العالم بشكل مختلف عن أمريكا يُعلنون أعداءهم. أمريكا تدمر، لكنها لا تستطيع أن تخلق، غير قادرة على ترتيب الأمور.
في وقت سابق، قال البريجادير جنرال بالقوات الجوية الأمريكية، باتريك رايدر، إن "الجيش الأمريكي يريد الحفاظ على القدرة على الرد بعد إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الديمقراطية
".