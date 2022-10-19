https://sputnikarabic.ae/20221019/انتشال-جثث-85-شخصا-من-مقابر-عشوائية-في-سيفيرودونتسك-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1069251456.html
انتشال جثث 85 شخصا من مقابر عشوائية في سيفيرودونتسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
انتشال جثث 85 شخصا من مقابر عشوائية في سيفيرودونتسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
أعلنت نائب قائد الفريق الميداني لمجموعة العمل المشتركة بين الإدارات، يوليا كوجيفنيكوفا، أن ممثلي جمهورية لوغانسك الشعبية في مدينة سيفيرودونتسك، المحررة من... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T17:49+0000
2022-10-19T17:49+0000
2022-10-19T17:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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لوغانسك - سبوتنيك. وقالت كوزيفنيكوفا : "تم انتشال 58 جثة لمدنيين من ضحايا العدوان الأوكراني".وأضافت أن العمل مستمر على استخراج الجثث، وهناك خط ساخن يعمل بشكل دائم.في وقت سابق، علمت وكالة "سبوتنيك"، أن عمل ممثلي جمهوية لوغانسك الشعبية في مدينة سيفيرودونتسك، لاستخراج الجثث من المدافن العشوائية قد بدأ في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.وفي الخريف، اكتشف متخصصون من مجموعة العمل المشتركة بين الإدارات مدافن مماثلة لـ 283 شخصاً في روبيزن الواقعة في جمهورية لوغانسك الشعبية، والتي تم تحريرها من قوات كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221019/ماذا-يعني-فرض-حالة-الطوارئ-وإنشاء-مقرات-دفاع-إقليمية-في-المناطق-الروسية-الجديدة--1069244355.html
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روسيا
انتشال جثث 85 شخصا من مقابر عشوائية في سيفيرودونتسك في جمهورية لوغانسك الشعبية
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أعلنت نائب قائد الفريق الميداني لمجموعة العمل المشتركة بين الإدارات، يوليا كوجيفنيكوفا، أن ممثلي جمهورية لوغانسك الشعبية في مدينة سيفيرودونتسك، المحررة من القوات الأوكرانية، انتشلوا 58 جثة لمدنيين من المقابر العشوائية التي تشكلت أثناء القتال النشط في المنطقة.
لوغانسك - سبوتنيك. وقالت كوزيفنيكوفا : "تم انتشال 58 جثة لمدنيين من ضحايا العدوان الأوكراني
".
وأضافت أن العمل مستمر على استخراج الجثث، وهناك خط ساخن يعمل بشكل دائم.
وتابعت كوزيفنيكوفا: "(ترد في اليوم) من قبل الأقارب 50 مكالمة، وربما أكثر، هناك سجل جرى فتحه، نسجل عناوين المدافن العشوائية. إذا كان الأقارب موجودين على وجه التحديد في المدينة، في سيفيرودونتسك، فهم يأتون إلينا في المعسكر ونقوم بجولات، وانتشال رفات أقاربهم".
في وقت سابق، علمت وكالة "سبوتنيك"، أن عمل ممثلي جمهوية لوغانسك الشعبية في مدينة سيفيرودونتسك، لاستخراج الجثث من المدافن العشوائية قد بدأ في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي الخريف، اكتشف متخصصون من مجموعة العمل المشتركة بين الإدارات مدافن مماثلة لـ 283 شخصاً في روبيزن الواقعة في جمهورية لوغانسك الشعبية، والتي تم تحريرها من قوات كييف
.