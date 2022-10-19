https://sputnikarabic.ae/20221019/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-نحو-1100-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-1069216383.html

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى نحو 1100 دولار لكل ألف متر مكعب

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى نحو 1100 دولار لكل ألف متر مكعب

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا في بداية التداول اليوم الأربعاء، إلى ما يقرب من 1100 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقا لبورصة لندن. 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T07:38+0000

2022-10-19T07:38+0000

2022-10-19T07:38+0000

العالم

اقتصاد

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وأفتتح تداول العقود الآجلة، اليوم الثلاثاء، على مؤشر TTF بانخفاض في الأسعار بنحو 2%، لتصل إلى نحو 1118 دولار لكل ألف متر مكعب. تعتمد الديناميكيات على سعر التسوية، يوم التداول السابق - 1147.3 دولار لكل ألف متر مكعب.وأشار محللون قابلتهم وكالة "سبوتنيك" إلى أن تراجع أسعار الغاز في أوروبا يرجع إلى تهدئة السوق بسبب ارتفاع مستوى إشغال مخازن الغاز تحت الأرض، لكن دول القارة قد تواجه ارتفاعًا جديدًا في الأسعار. في الوقت نفسه، كانت أسعار الغاز أعلى بعدة مرات من العام الماضي، عندما كانت بالفعل عند مستوى قياسي.وانخفض متوسط ​​سعر التسوية لأقرب عقد آجل في سبتمبر/أيلول، وفقًا لحسابات الوكالة بناء على بيانات ICE، إلى 2.093 دولار لكل ألف متر مكعب (-14.6% بالشروط الشهرية)، بينما في أغسطس/آب تجاوز قليلاً 2.450 دولار (+ 35.7%)، وهو ما أصبح رقما قياسيا للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.ولكن في أوائل شهر مارس/آذار، بسبب المخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، قامت أسعار الغاز بتحديث أعلى مستوياتها التاريخية لمدة أربعة أيام متتالية. تم الوصول إلى الرقم القياسي لسعر 3892 دولارًا لكل ألف متر مكعب في 7 مارس.

https://sputnikarabic.ae/20221018/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-نحو-1200-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-1069172365.html

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