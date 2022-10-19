https://sputnikarabic.ae/20221019/بايدن-يدعو-لزيادة-إنتاج-النفط-الأمريكي-لمواجهة-ارتفاع-الأسعار-1069252732.html
بايدن يدعو لزيادة إنتاج النفط الأمريكي لمواجهة ارتفاع الأسعار
بايدن يدعو لزيادة إنتاج النفط الأمريكي لمواجهة ارتفاع الأسعار
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ينبغي أن ترفع إنتاجها المحلي من النفط لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، الذي بدأ مع العملية... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T18:14+0000
2022-10-19T18:14+0000
2022-10-19T18:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
زيادة إنتاج النفط
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وفي تصريحات له في البيت الأبيض، اعتبر الرئيس الأمريكي أن أزمة الطاقة تعني أن الأمريكيين "بحاجة لزيادة إنتاج النفط الأمريكي بشكل مسؤول".ورأى بايدن أن هذه الخطوة قد تكون "متسقة" مع تعهداته بتوجيه الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة.تأتي تصريحات بايدن بعد أيام من قرار مجموعة "أوبك +" خفض الإنتاج.وكانت مجموعة "أوبك+" التي تقودها السعودية وافقت الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج بما يقرب من اثنين في المئة من الإمدادات العالمية، ما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.وعبر الرئيس الأمريكي، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221018/أوبك--ترى-أن-مخاطر-الركود-العالمي-المتزايدة-تبرر-خفض-إنتاج-النفط-1069204709.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, زيادة إنتاج النفط
الولايات المتحدة الأمريكية, زيادة إنتاج النفط
بايدن يدعو لزيادة إنتاج النفط الأمريكي لمواجهة ارتفاع الأسعار
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ينبغي أن ترفع إنتاجها المحلي من النفط لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، الذي بدأ مع العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وفي تصريحات له في البيت الأبيض، اعتبر الرئيس الأمريكي أن أزمة الطاقة تعني أن الأمريكيين "بحاجة لزيادة إنتاج النفط الأمريكي بشكل مسؤول".
ورأى بايدن أن هذه الخطوة قد تكون "متسقة" مع تعهداته بتوجيه الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة.
تأتي تصريحات بايدن بعد أيام من قرار مجموعة "أوبك +"
خفض الإنتاج.
وكانت مجموعة "أوبك+" التي تقودها السعودية وافقت الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج بما يقرب من اثنين في المئة من الإمدادات العالمية، ما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.
وعبر الرئيس الأمريكي، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.
فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.