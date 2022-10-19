https://sputnikarabic.ae/20221019/برلسكوني-يؤكد-من-إيطاليا-أن-زيلينسكي-هو-من-تسبب-بتفاقم-الوضع-في-أوكرانيا--1069255139.html
برلسكوني يؤكد من إيطاليا أن زيلينسكي هو من تسبب بتفاقم الوضع في أوكرانيا
برلسكوني يؤكد من إيطاليا أن زيلينسكي هو من تسبب بتفاقم الوضع في أوكرانيا
أكد زعيم حزب "إيطاليا إلى الأمام"، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، خلال اجتماعه مع برلمانيين إيطاليين، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T19:21+0000
2022-10-19T19:21+0000
2022-10-19T19:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال السياسي الإيطالي البارز، إن "الحرب التي تشن في أوكرانيا هي مذبحة للجنود والمواطنين الأوكرانيين. لو قال (زيلينسكي):لن أهاجم بعد الآن، سينتهي كل شيء".وأشار برلسكوني إلى أن كييف هي المسؤولة عن تفاقم الوضع في الجمهورية السوفيتية السابقة، على حد تعبيره.وخلال حديثه عن زيلينسكي، شدد رئيس الوزراء الإيطالي السابق على أنه "لا يمكنه قول ما يفكر بشأنه".وقال برلسكوني وسط تصفيق زملائه من أعضاء الحزب مازحا "هل يمكنني أن أجعلكم تبتسمون؟ القائد الحقيقي الوحيد هو أنا".نشرت وكالة الانباء الإيطالية، مساء الأربعاء، مقطعا صوتيا آخر من اجتماع برلسكونى مع نواب حزبه، واستعرض السياسي الإيطالي البالغ من العمر 86 عامًا، في التسجيل الذي تقدر مدته بحوالي ثلاث دقائق، تاريخ الصراع في شرق أوكرانيا وأسباب التصعيد الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20221019/ماذا-يعني-فرض-حالة-الطوارئ-وإنشاء-مقرات-دفاع-إقليمية-في-المناطق-الروسية-الجديدة--1069244355.html
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العالم
برلسكوني يؤكد من إيطاليا أن زيلينسكي هو من تسبب بتفاقم الوضع في أوكرانيا
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أكد زعيم حزب "إيطاليا إلى الأمام"، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، خلال اجتماعه مع برلمانيين إيطاليين، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإمكانه وقف الأعمال القتالية وتجنيب الأوكرانيين مآسياها، مشيرا إلى أن تصرفات زيلينسكي هي التي دفعت روسيا لبدء العملية الخاصة.
وقال السياسي الإيطالي البارز، إن "الحرب التي تشن في أوكرانيا هي مذبحة للجنود والمواطنين الأوكرانيين. لو قال (زيلينسكي):لن أهاجم بعد الآن، سينتهي كل شيء".
وأشار برلسكوني إلى أن كييف هي المسؤولة عن تفاقم الوضع في الجمهورية السوفيتية السابقة، على حد تعبيره.
وأوضح برلسكوني أنه "في عام 2014، كان الأمر على هذا النحو: في مينسك، تم توقيع اتفاق بين أوكرانيا وجمهوريتي دونباس المشكلتين حديثًا بشأن السلام دون هجوم على بعضهما البعض. وبعد مرور عام، ألقت أوكرانيا بهذا الاتفاق في الجحيم وبدأت هجومًا على حدود الجمهوريتين".
وخلال حديثه عن زيلينسكي، شدد رئيس الوزراء الإيطالي السابق على أنه "لا يمكنه قول ما يفكر بشأنه".
وأشار السياسي الإيطالي إلى أن الصراع في أوكرانيا لا يمكن أن ينتهي "دون تدخل قوي"، ومع ذلك، "لا يوجد قادة في أوروبا والولايات المتحدة الآن".
وقال برلسكوني وسط تصفيق زملائه من أعضاء الحزب مازحا "هل يمكنني أن أجعلكم تبتسمون؟ القائد الحقيقي الوحيد هو أنا".
نشرت وكالة الانباء الإيطالية، مساء الأربعاء، مقطعا صوتيا آخر من اجتماع برلسكونى مع نواب حزبه، واستعرض السياسي الإيطالي البالغ من العمر 86 عامًا، في التسجيل الذي تقدر مدته بحوالي ثلاث دقائق، تاريخ الصراع في شرق أوكرانيا وأسباب التصعيد الحالي.