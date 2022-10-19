https://sputnikarabic.ae/20221019/برلسكوني-يؤكد-من-إيطاليا-أن-زيلينسكي-هو-من-تسبب-بتفاقم-الوضع-في-أوكرانيا--1069255139.html

برلسكوني يؤكد من إيطاليا أن زيلينسكي هو من تسبب بتفاقم الوضع في أوكرانيا

برلسكوني يؤكد من إيطاليا أن زيلينسكي هو من تسبب بتفاقم الوضع في أوكرانيا

أكد زعيم حزب "إيطاليا إلى الأمام"، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، خلال اجتماعه مع برلمانيين إيطاليين، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي... 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T19:21+0000

2022-10-19T19:21+0000

2022-10-19T19:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال السياسي الإيطالي البارز، إن "الحرب التي تشن في أوكرانيا هي مذبحة للجنود والمواطنين الأوكرانيين. لو قال (زيلينسكي):لن أهاجم بعد الآن، سينتهي كل شيء".وأشار برلسكوني إلى أن كييف هي المسؤولة عن تفاقم الوضع في الجمهورية السوفيتية السابقة، على حد تعبيره.وخلال حديثه عن زيلينسكي، شدد رئيس الوزراء الإيطالي السابق على أنه "لا يمكنه قول ما يفكر بشأنه".وقال برلسكوني وسط تصفيق زملائه من أعضاء الحزب مازحا "هل يمكنني أن أجعلكم تبتسمون؟ القائد الحقيقي الوحيد هو أنا".نشرت وكالة الانباء الإيطالية، مساء الأربعاء، مقطعا صوتيا آخر من اجتماع برلسكونى مع نواب حزبه، واستعرض السياسي الإيطالي البالغ من العمر 86 عامًا، في التسجيل الذي تقدر مدته بحوالي ثلاث دقائق، تاريخ الصراع في شرق أوكرانيا وأسباب التصعيد الحالي.

https://sputnikarabic.ae/20221019/ماذا-يعني-فرض-حالة-الطوارئ-وإنشاء-مقرات-دفاع-إقليمية-في-المناطق-الروسية-الجديدة--1069244355.html

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