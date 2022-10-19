https://sputnikarabic.ae/20221019/بعد-أزمة-الطيارين-العسكريين-مقارنة-بين-القوات-الجوية-البريطانية-والصينية-1069220517.html

بعد أزمة الطيارين العسكريين... مقارنة بين القوات الجوية البريطانية والصينية

بعد أزمة الطيارين العسكريين... مقارنة بين القوات الجوية البريطانية والصينية

تصنف القوات الجوية البريطانية في المرتبة رقم 15 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم، بينما تصنف القوة الجوية للصين في المرتبة الثالثة عالميا. 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T09:57+0000

2022-10-19T09:57+0000

2022-10-19T09:57+0000

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وكشف بيان وزارة الدفاع البريطاني، أمس الثلاثاء، عن "أزمة الطيارين العسكريين"، الذين يعملون على تدريب طياري القوات الجوية الصينية، مشيرا إلى الحكومة البريطانية تعمل على إيقاف هذا الأمر، الذي يمثل خطرا استخباراتيا.ما هو حجم القوة الجوية الصينية؟تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2022، إلى أن القوات الجوية الصينية تحتل المرتبة الثالثة عالميا وتمتلك 3 آلاف و285 طائرة حربية تضم:ما هو حجم القوة الجوية البريطانية؟تصنف القوات الجوية البريطانية في المرتبة رقم 15 عالميا في 2022، وتمتلك 693 طائرة حربية تضم:ما هي أزمة الطيارين العسكريين بين بريطانيا والصين؟ذكرت صحيفة بريطانية إلى أن ما وصفته بعملية تجنيد الطيارين جرت من خلال أكاديمية طيران في جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أنهم انتقلوا بعد ذلك لتدريب طياري الجيش الصيني وأن عدد 30 طيارا حربيا سابقة في الجيش البريطاني.وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء الطيارين نقلوا خبرات ومعلومات حساسة عن المقاتلات الغربية إلى الجيش الصيني، بينما قال جيمس هيبي، وزير الدفاع البريطاني أن ما فعلوه لا يتوافق مع فهمه للخدمة العسكرية، مشيرا إلى أنه سيتم تغيير القوانين الخاصة بهذا الشأن لمنع الطيارين المتقاعدين من تقديم المساعدة لخصوم بريطانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221018/بريطانيا-تتهم-الجيش-الصيني-بتجنيد-طياريها-العسكريين-مقابل-أموال-طائلة-1069210020.html

https://sputnikarabic.ae/20221019/30-طيارا-حربيا-بريطانيا-سابقا-يفشون-للصين-سر-إسقاط-المقاتلات-الغربية-1069219555.html

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