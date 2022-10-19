بعد أزمة الطيارين العسكريين... مقارنة بين القوات الجوية البريطانية والصينية
© AP Photo / Kin Cheungطائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"
© AP Photo / Kin Cheung
تصنف القوات الجوية البريطانية في المرتبة رقم 15 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم، بينما تصنف القوة الجوية للصين في المرتبة الثالثة عالميا.
وكشف بيان وزارة الدفاع البريطاني، أمس الثلاثاء، عن "أزمة الطيارين العسكريين"، الذين يعملون على تدريب طياري القوات الجوية الصينية، مشيرا إلى الحكومة البريطانية تعمل على إيقاف هذا الأمر، الذي يمثل خطرا استخباراتيا.
ما هو حجم القوة الجوية الصينية؟
تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2022، إلى أن القوات الجوية الصينية تحتل المرتبة الثالثة عالميا وتمتلك 3 آلاف و285 طائرة حربية تضم:
1200 مقاتلة وطائرة اعتراضية تجعلها ثاني قوة عالمية في هذا النوع من الطائرات.
371 طائرة هجومية تجعلها في المرتبة الثالثة عالميا في هذا السلاح.
286 طائرة نقل عسكري تجعلها في المرتبة الثالثة عالميا.
399 طائرة تدريب تجعلها في المرتبة رقم 5 عالميا في مجال التدريب.
114 طائرة مهام خاصة تجعلها في المرتبة رقم 4 عالميا.
3 طائرة تزود بالوقود تجعلها في المرتبة رقم 12 عالميا.
912 مروحية تجعلها في المرتبة رقم 3 عالميا.
281 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة الثالثة عالميا.
ما هو حجم القوة الجوية البريطانية؟
تصنف القوات الجوية البريطانية في المرتبة رقم 15 عالميا في 2022، وتمتلك 693 طائرة حربية تضم:
119 مقاتلة وطائرة اعتراضية تجعلها في المرتبة رقم 20 عالميا في هذا النوع من الطائرات.
23 طائرة هجومية تجعلها في المرتبة رقم 20 عالميا.
40 طائرة نقل عسكري تجعلها في المرتبة رقم 18 عالميا.
247 طائرة تدريب تجعلها في المرتبة العاشرة عالميا.
20 طائرة مهام خاصة تجعلها في المرتبة رقم 16 عالميا.
9 طائرات تزود بالوقود تجعلها في المرتبة رقم 7 عالميا.
235 مروحية تجعلها في المرتبة رقم 16 عالميا.
24 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة رقم 24 عالميا.
ما هي أزمة الطيارين العسكريين بين بريطانيا والصين؟
ذكرت صحيفة بريطانية إلى أن ما وصفته بعملية تجنيد الطيارين جرت من خلال أكاديمية طيران في جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أنهم انتقلوا بعد ذلك لتدريب طياري الجيش الصيني وأن عدد 30 طيارا حربيا سابقة في الجيش البريطاني.
وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء الطيارين نقلوا خبرات ومعلومات حساسة عن المقاتلات الغربية إلى الجيش الصيني، بينما قال جيمس هيبي، وزير الدفاع البريطاني أن ما فعلوه لا يتوافق مع فهمه للخدمة العسكرية، مشيرا إلى أنه سيتم تغيير القوانين الخاصة بهذا الشأن لمنع الطيارين المتقاعدين من تقديم المساعدة لخصوم بريطانيا.
© Sputnikمعلومات عن مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"
معلومات عن مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"
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