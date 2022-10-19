https://sputnikarabic.ae/20221019/بلينكن-يطالب-الحوثيين-بالإفراج-عن-موظفين-محليين-بالسفارة-الأمريكية--1069239337.html

بلينكن يطالب "الحوثيين" بالإفراج عن موظفين محليين بالسفارة الأمريكية

بلينكن يطالب "الحوثيين" بالإفراج عن موظفين محليين بالسفارة الأمريكية

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، إلى الإفراج عن موظفين محليين في السفارة الأمريكية محتجزين لدى الجماعة، معتبراً... 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T14:57+0000

2022-10-19T14:57+0000

2022-10-19T14:57+0000

الحرب على اليمن

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c6052eadba4e59df13b1b160bba8a17c.jpg

القاهرة – سبوتنيك. جاء تصريح بلينكن في تصريح صحفي نشره موقع الخارجية الأمريكية.وقال بلينكن: "قبل عام من اليوم، اخترقت قوات الحوثيين المجمع الذي كانت تستخدمه السفارة الأمريكية في صنعاء باليمن قبل تعليقها للعمليات في عام 2015، وبدأت في اعتقال الموظفين اليمنيين المحليين دون مبرر".وأضاف: "حتى اليوم، لا يزال 12 موظفاً حالياً وسابقاً في الولايات المتحدة والأمم المتحدة محتجزين. معظمهم لم يتصلوا بعائلاتهم، وتوفي أحدهم في الحجز بوقت سابق من هذا العام".وتابع: "يُظهر استمرار احتجاز هؤلاء الموظفين اليمنيين تجاهلاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية ويشكل إهانة للمجتمع الدولي بأسره. ستواصل الولايات المتحدة دون توقف الجهود الدبلوماسية لتأمين إطلاق سراحهم، والعمل مع شركائنا الدوليين".وتابع: "أدعو الحوثيين للإفراج عن هؤلاء المواطنين اليمنيين وإعادتهم إلى عائلاتهم كدليل على التزامهم بالسلام للشعب اليمني واستعدادهم للمشاركة في حكومة مستقبلية تحترم سيادة القانون".وأكد وزير الخارجية الأمريكي على "التزام الولايات المتحدة بتقديم حل دائم للصراع اليمني وضمان سلامة أولئك الذين يخدمون حكومة الولايات المتحدة".وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتهمت الخارجية الأمريكية، جماعة "أنصار الله" باحتجاز موظفين يمنيين لمجرد عملهم لصالح السفارة الأمريكية لدى صنعاء قبل إيقاف عملها هناك في العام 2015، معتبرة "إساءة معاملة الحوثيين غير المبررة للموظفين اليمنيين وانتهاكهم المجمع الذي استخدمته السفارة الأمريكية قبل العام 2015 تجاهلاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية".وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221005/وزير-الخارجية-اليمني-عازمون-على-تجديد-الهدنة-مع-الحوثيين-1068667329.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية