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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221019/بوتين-يقترح-إعلان-حالة-الحرب-في-المناطق-والمقاطعات-التي-انضمت-حديثا-إلى-روسيا-1069227008.html
بوتين يقترح إعلان حالة الحرب في المناطق والمقاطعات التي انضمت حديثا إلى روسيا
بوتين يقترح إعلان حالة الحرب في المناطق والمقاطعات التي انضمت حديثا إلى روسيا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن توقيع مرسوم إعلان حالة الحرب في المناطق والمقاطعات التي انضمت حديثا إلى روسيا بدءا من يوم الـ 20 من تشرين... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T11:50+0000
2022-10-19T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في المرسوم الرسمي المنشور على موقع الكرملين: "بالنظر إلى استخدام القوة المسلحة ضد وحدة أراضي روسيا الاتحادية، ووفقًا للجزء 2 من المادة 87 من الدستور الروسي والمادتين 3 و 4 من القانون الدستوري الفيدرالي رقم 1 المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2002 "بشأن حالة الحرب تقرر إعلان حالة الحرب ابتداء من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022 من الساعة صفر على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون". وأكد بوتين خلال حديثه عبر تقنية الفيديو مع المسؤولين في جلسة مجلس الأمن الروسي على أن نظام كييف رفض التفاوض ويستمر في قصف الأراضي الروسية الجديدة باستخدام الأساليب الإرهابية.وأضاف بوتين بالقول إن "نظام كييف يرفض الاعتراف بإرادة الناس واختيارهم، ويرفض أي مقترحات للمفاوضات. على العكس من ذلك، يستمر القصف، ويموت المدنيون"، مشيرا إلى أن النازيين الجدد يستخدمون أساليب إرهابية صريحة: يقومون بتخريب المرافق الحيوية، واغتيال ممثلي السلطات المحلية".
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روسيا

بوتين يقترح إعلان حالة الحرب في المناطق والمقاطعات التي انضمت حديثا إلى روسيا

11:50 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 12:32 GMT 19.10.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن توقيع مرسوم إعلان حالة الحرب في المناطق والمقاطعات التي انضمت حديثا إلى روسيا بدءا من يوم الـ 20 من تشرين الأول/أكتوبر.
وجاء في المرسوم الرسمي المنشور على موقع الكرملين: "بالنظر إلى استخدام القوة المسلحة ضد وحدة أراضي روسيا الاتحادية، ووفقًا للجزء 2 من المادة 87 من الدستور الروسي والمادتين 3 و 4 من القانون الدستوري الفيدرالي رقم 1 المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2002 "بشأن حالة الحرب تقرر إعلان حالة الحرب ابتداء من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022 من الساعة صفر على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون".
وأكد بوتين خلال حديثه عبر تقنية الفيديو مع المسؤولين في جلسة مجلس الأمن الروسي على أن نظام كييف رفض التفاوض ويستمر في قصف الأراضي الروسية الجديدة باستخدام الأساليب الإرهابية.

وأضاف بوتين بالقول إن "نظام كييف يرفض الاعتراف بإرادة الناس واختيارهم، ويرفض أي مقترحات للمفاوضات. على العكس من ذلك، يستمر القصف، ويموت المدنيون"، مشيرا إلى أن النازيين الجدد يستخدمون أساليب إرهابية صريحة: يقومون بتخريب المرافق الحيوية، واغتيال ممثلي السلطات المحلية".
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:21 GMT
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