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https://sputnikarabic.ae/20221019/بولندا-تتلقى-أكثر-من-140-مليون-دولار-من-الاتحاد-الأوروبي-لمساعدة-اللاجئين-الأوكرانيين-1069219756.html
بولندا تتلقى أكثر من 140 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين
بولندا تتلقى أكثر من 140 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين
قال وزير الداخلية ماريوس كامينسكي، اليوم الأربعاء، إن بولندا تلقت أكثر من 140 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T09:35+0000
2022-10-19T09:35+0000
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بولندا
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وقال كامينسكي على تويتر "يسعدني أن أعلن أن بولندا تلقت حوالي 700 مليون زلوتي [143 مليون دولار] من الاتحاد الأوروبي لأنشطة لصالح اللاجئين من أوكرانيا. وستدير وزارة الداخلية هذه الأموال".وأضاف الوزير أن بولندا تتوقع شريحة أخرى تبلغ نحو 200 مليون زلوتي.منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وصل أكثر من 7 ملايين أوكراني إلى بولندا، مع بقاء 1.5 مليون في البلاد. قبل الدفعة، انتقدت السلطات البولندية الاتحاد بسبب عدم كفاية المساعدة المالية لوارسو لمساعدة اللاجئين.
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العالم, بولندا
العالم, بولندا

بولندا تتلقى أكثر من 140 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين

09:35 GMT 19.10.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022
الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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قال وزير الداخلية ماريوس كامينسكي، اليوم الأربعاء، إن بولندا تلقت أكثر من 140 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.
وقال كامينسكي على تويتر "يسعدني أن أعلن أن بولندا تلقت حوالي 700 مليون زلوتي [143 مليون دولار] من الاتحاد الأوروبي لأنشطة لصالح اللاجئين من أوكرانيا. وستدير وزارة الداخلية هذه الأموال".
وأضاف الوزير أن بولندا تتوقع شريحة أخرى تبلغ نحو 200 مليون زلوتي.
منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وصل أكثر من 7 ملايين أوكراني إلى بولندا، مع بقاء 1.5 مليون في البلاد. قبل الدفعة، انتقدت السلطات البولندية الاتحاد بسبب عدم كفاية المساعدة المالية لوارسو لمساعدة اللاجئين.
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