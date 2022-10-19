https://sputnikarabic.ae/20221019/بولندا-تتلقى-أكثر-من-140-مليون-دولار-من-الاتحاد-الأوروبي-لمساعدة-اللاجئين-الأوكرانيين-1069219756.html
بولندا تتلقى أكثر من 140 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين
بولندا تتلقى أكثر من 140 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين
قال وزير الداخلية ماريوس كامينسكي، اليوم الأربعاء، إن بولندا تلقت أكثر من 140 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T09:35+0000
2022-10-19T09:35+0000
2022-10-19T09:35+0000
العالم
بولندا
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وقال كامينسكي على تويتر "يسعدني أن أعلن أن بولندا تلقت حوالي 700 مليون زلوتي [143 مليون دولار] من الاتحاد الأوروبي لأنشطة لصالح اللاجئين من أوكرانيا. وستدير وزارة الداخلية هذه الأموال".وأضاف الوزير أن بولندا تتوقع شريحة أخرى تبلغ نحو 200 مليون زلوتي.منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وصل أكثر من 7 ملايين أوكراني إلى بولندا، مع بقاء 1.5 مليون في البلاد. قبل الدفعة، انتقدت السلطات البولندية الاتحاد بسبب عدم كفاية المساعدة المالية لوارسو لمساعدة اللاجئين.
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العالم, بولندا
بولندا تتلقى أكثر من 140 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين
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قال وزير الداخلية ماريوس كامينسكي، اليوم الأربعاء، إن بولندا تلقت أكثر من 140 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.
وقال كامينسكي على تويتر "يسعدني أن أعلن أن بولندا تلقت حوالي 700 مليون زلوتي [143 مليون دولار] من الاتحاد الأوروبي لأنشطة لصالح اللاجئين من أوكرانيا. وستدير وزارة الداخلية هذه الأموال".
وأضاف الوزير أن بولندا تتوقع شريحة أخرى تبلغ نحو 200 مليون زلوتي.
منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وصل أكثر من 7 ملايين أوكراني إلى بولندا، مع بقاء 1.5 مليون في البلاد. قبل الدفعة، انتقدت السلطات البولندية الاتحاد بسبب عدم كفاية المساعدة المالية لوارسو لمساعدة اللاجئين.