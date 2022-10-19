https://sputnikarabic.ae/20221019/تأجيل-البت-في-قضية-وكالة-سخنوت-اليهودية-في-روسيا-1069223113.html
تأجيل البت في قضية وكالة "سخنوت" اليهودية في روسيا
تأجيل البت في قضية وكالة "سخنوت" اليهودية في روسيا
أرجأت محكمة باسماني في موسكو البت في دعوى وزراة العدل الروسية في موسكو بحق وكالة "سخنوت" اليهودية، في 20 ديسمبر/تشرين الأول. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T10:34+0000
2022-10-19T10:34+0000
2022-10-19T10:34+0000
روسيا
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وبحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك" فقد طلب المدعى عليه دخول جميع التصحيحات حيز التنفيذ بعد مطالبة الهيئة الفيدرالية، لتعلن القاضية أولغا ليبكينا، تأجيل الجلسة حتى 20 ديسمبر.وصرح ممثلو الوكالة بأنهم استجابوا لكل الادعاءات، لكن التصحيحات بسبب الإجراءات البيروقراطية قد تستغرق بعض الوقت. وردت وزارة العدل بأنه بهذه الطريقة فقط تؤخر الوكالة النظر في القضية، فهي لا ترى خطوات فعلية لتحسين الوضع في الهيئة الفيدرالية.يذكر أنه تم تسجيل الدعوى القضائية لتصفية أعمال مكتب تمثيل الوكالة في روسيا من قبل محكمة باسماني بموسكو في منتصف يوليو. وقبل ذلك، أفادت وزارة العدل في روسيا أنها دققت في الفترة من 30 مايو إلى 27 يونيو في وثائق "سخنوت" ، لكنها لم تفصح عن نتائج التدقيق.كما وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى أن العلاقات مع روسيا مهمة لإسرائيل، وأن إغلاق مكاتب "سخنوت" سيكون حدثا خطيرا وسيؤثر على التفاعل مع موسكو.وتعتبر "سخنوت" منظمة تُعنى بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا الهجرة اليهودية إلى إسرائيل؛ كما تعمل مع الجاليات اليهودية، وتنظم دورات تعليمية، وبرامج للأطفال والشباب.وتأسست المنظمة، في عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا، منذ العام 1989.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
تأجيل البت في قضية وكالة "سخنوت" اليهودية في روسيا
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أرجأت محكمة باسماني في موسكو البت في دعوى وزراة العدل الروسية في موسكو بحق وكالة "سخنوت" اليهودية، في 20 ديسمبر/تشرين الأول.
وبحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك" فقد طلب المدعى عليه دخول جميع التصحيحات حيز التنفيذ بعد مطالبة الهيئة الفيدرالية، لتعلن القاضية أولغا ليبكينا، تأجيل الجلسة حتى 20 ديسمبر.
هذا وكانت وزارة العدل الروسية قد أشارت إلى أن الوكالة وخلافا لقانون المنظمات غير الربحية، لا يحدد ميثاقها الهيئة الإدارية العليا، بالإضافة إلى أنه من الضروري تسجيل ميثاق جديد للمنظمة، بالإضافة لوجود وصمة في الإشارة لعنوانها القانوني.
وصرح ممثلو الوكالة بأنهم استجابوا لكل الادعاءات
، لكن التصحيحات بسبب الإجراءات البيروقراطية قد تستغرق بعض الوقت. وردت وزارة العدل بأنه بهذه الطريقة فقط تؤخر الوكالة النظر في القضية، فهي لا ترى خطوات فعلية لتحسين الوضع في الهيئة الفيدرالية.
يذكر أنه تم تسجيل الدعوى القضائية لتصفية أعمال مكتب تمثيل الوكالة في روسيا من قبل محكمة باسماني بموسكو في منتصف يوليو. وقبل ذلك، أفادت وزارة العدل في روسيا أنها دققت في الفترة من 30 مايو إلى 27 يونيو في وثائق "سخنوت" ، لكنها لم تفصح عن نتائج التدقيق.
كما وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى أن العلاقات مع روسيا مهمة لإسرائيل، وأن إغلاق مكاتب "سخنوت" سيكون حدثا خطيرا وسيؤثر على التفاعل مع موسكو.
وتعتبر "سخنوت"
منظمة تُعنى بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا الهجرة اليهودية إلى إسرائيل؛ كما تعمل مع الجاليات اليهودية، وتنظم دورات تعليمية، وبرامج للأطفال والشباب.
وتأسست المنظمة، في عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا، منذ العام 1989.