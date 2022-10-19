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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221019/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069214032.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T06:15+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جندي من القوات المسلحة الروسية وحافلة تقل صحفيين دوليين على أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرجودار. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:15 GMT 19.10.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:15 GMT 19.10.2022
مدينة إينيرغودار تفقد الكهرباء بالكامل بعد ضربات صاروخية أوكرانية على محطة المدينة
أعلن رئيس إدارة مدينة إينيرغودار، أولكسندر فولغا، صباح اليوم الأربعاء أن المدينة فقدت الطاقة الكهرباء بالكامل بعد استهداف القوات الأوكرانية بواسطة صواريخ هيمارس مرافق الطاقة.
06:14 GMT 19.10.2022
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات زابوروجيه: إفشال هجوم للقوات الأوكرانية عبر النهر كان يستهدف السيطرة على محطة الطاقة النووية
05:59 GMT
06:14 GMT 19.10.2022
إعلان حالة التأهب الجوي في منطقتي بولتافا وتشيرنيهيف في أوكرانيا
كشفت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في منطقتي بولتافا وتشيرنيهيف في أوكرانيا.
وذكرت قناة "Suspilne" التليفزيونية، أن الإنذار أُعلن في منطقة خاركيف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة البعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.
06:13 GMT 19.10.2022
كييف تستعد لعمليات تطهير في المناطق المحتلة وفقا لمنهجية الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان
قال ضابط جهاز الأمن الروسي لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن نظام كييف شكل مفارز شرطة للتطهير في الأراضي التي يعتزم احتلالها، وأن التدريب في الدورات التي بدأت يتم وفقا لمعايير ومنهجية القوات المسلحة الأمريكية استنادا إلى الخبرة الأمريكية في العراق وأفغانستان.
ونقل الضابط عن مصدر في القوات المسلحة الأوكرانية: "وفقا للمعلومات الواردة من مصدر في القوات المسلحة الأوكرانية، تستعد القيادة العسكرية والسياسية الأوكرانية لاستعادة السيطرة على الأراضي المفقودة".
وأضاف المصدر أن "تدريب الشرطة على تطهير الأراضي يتم بما يتماشى مع معايير الجيش الأمريكي باستخدام مواد منهجية جمعها الجيش الأمريكي".
06:12 GMT 19.10.2022
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
السلطات الإقليمية تعلن عدم السماح للقوات الأوكرانية بدخول خيرسون الروسية
00:42 GMT
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Специалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 أكتوبر, 12:43 GMT
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