تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:15 GMT 19.10.2022
أعلن رئيس إدارة مدينة إينيرغودار، أولكسندر فولغا، صباح اليوم الأربعاء أن المدينة فقدت الطاقة الكهرباء بالكامل بعد استهداف القوات الأوكرانية بواسطة صواريخ هيمارس مرافق الطاقة.
06:14 GMT 19.10.2022
06:14 GMT 19.10.2022
كشفت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في منطقتي بولتافا وتشيرنيهيف في أوكرانيا.
وذكرت قناة "Suspilne" التليفزيونية، أن الإنذار أُعلن في منطقة خاركيف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة البعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.
وذكرت قناة "Suspilne" التليفزيونية، أن الإنذار أُعلن في منطقة خاركيف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، استمرار الضربات بالأسلحة الدقيقة البعيدة المدى على منشآت القيادة العسكرية والطاقة في أوكرانيا، وأنه تمت إصابة جميع الأهداف.
06:13 GMT 19.10.2022
قال ضابط جهاز الأمن الروسي لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن نظام كييف شكل مفارز شرطة للتطهير في الأراضي التي يعتزم احتلالها، وأن التدريب في الدورات التي بدأت يتم وفقا لمعايير ومنهجية القوات المسلحة الأمريكية استنادا إلى الخبرة الأمريكية في العراق وأفغانستان.
ونقل الضابط عن مصدر في القوات المسلحة الأوكرانية: "وفقا للمعلومات الواردة من مصدر في القوات المسلحة الأوكرانية، تستعد القيادة العسكرية والسياسية الأوكرانية لاستعادة السيطرة على الأراضي المفقودة".
ونقل الضابط عن مصدر في القوات المسلحة الأوكرانية: "وفقا للمعلومات الواردة من مصدر في القوات المسلحة الأوكرانية، تستعد القيادة العسكرية والسياسية الأوكرانية لاستعادة السيطرة على الأراضي المفقودة".
وأضاف المصدر أن "تدريب الشرطة على تطهير الأراضي يتم بما يتماشى مع معايير الجيش الأمريكي باستخدام مواد منهجية جمعها الجيش الأمريكي".
06:12 GMT 19.10.2022