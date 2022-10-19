https://sputnikarabic.ae/20221019/جمهورية-دونيتسك-الشعبية-وسوريا-تبحثان-تطوير-العلاقات-الصناعية-1069218431.html
جمهورية دونيتسك الشعبية وسوريا تبحثان تطوير العلاقات الصناعية
جمهورية دونيتسك الشعبية وسوريا تبحثان تطوير العلاقات الصناعية
بحث وزير الصناعة السوري زياد صباغ مع رئيسة وفد جمهورية دونيتسك الشعبية وزيرة الخارجية ناتاليا نيكونوروفنا، والوفد المرافق لها سبل التعاون بين البلدين، وآليات... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T08:57+0000
2022-10-19T08:57+0000
2022-10-19T09:01+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار سوريا اليوم
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وناقش الطرفان كيفية العمل بكل الإمكانات المتاحة، وتكثيف الجهود لتحسين الواقع الصناعي، والارتقاء بالصناعات، والتغلب على كل الصعوبات التي تسببت بها الحرب الإرهابية على سوريا، والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على شعبها.وأكد الوزير السوري أن النهوض بالقطاع الغذائي من أولويات العمل الحكومي، لكون منتجاته حاجة أساسية لجميع أفراد المجتمع، حيث تعمل الوزارة بكامل طاقتها على دعم الشركات العامة والخاصة لزيادة إنتاجية هذا القطاع بجودة ومواصفات عالية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".من جهتها أعربت نيكونوروفنا عن استعداد بلادها لتحقيق خطوات متقدمة في مجال العلاقات مع سورية في المجال الصناعي، بما يحقق المنفعة المشتركة لشعبيهما، بالرغم من كل العقوبات المفروضة عليهما، داعية إلى تكثيف اللقاءات بين الجانبين بما يخدم الصناعة، ويسهم بتطويرها في دونيتسك وسوريا على حد سواء.هذا وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد قال في وقت سابق بأن الجمهورية ستفي بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، وسنحتفظ بحق العلاقات الاقتصادية الخارجية بصفتنا جزءا من روسيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار سوريا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار سوريا اليوم
جمهورية دونيتسك الشعبية وسوريا تبحثان تطوير العلاقات الصناعية
08:57 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 09:01 GMT 19.10.2022) تابعنا عبر
بحث وزير الصناعة السوري زياد صباغ مع رئيسة وفد جمهورية دونيتسك الشعبية وزيرة الخارجية ناتاليا نيكونوروفنا، والوفد المرافق لها سبل التعاون بين البلدين، وآليات تطويرها في مختلف مجالات القطاع الصناعي.
وناقش الطرفان كيفية العمل بكل الإمكانات المتاحة، وتكثيف الجهود لتحسين الواقع الصناعي، والارتقاء بالصناعات، والتغلب على كل الصعوبات التي تسببت بها الحرب الإرهابية على سوريا، والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على شعبها.
وأكد الوزير السوري أن النهوض بالقطاع الغذائي من أولويات العمل الحكومي، لكون منتجاته حاجة أساسية لجميع أفراد المجتمع، حيث تعمل الوزارة بكامل طاقتها على دعم الشركات العامة والخاصة لزيادة إنتاجية هذا القطاع بجودة ومواصفات عالية، بحسب ما نقلت
وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأشار صباغ إلى وجود فرص استثمارية في سورية متاحة لكل من يرغب بالاستثمار من الدول الصديقة، الأمر الذي يسهم في تحقيق المنفعة الاقتصادية، ويعزز من عملية التبادل التجاري فيما بينها بالنسبة للمنتجات الصناعية، مبدياً استعداد الوزارة للمزيد من التنسيق مع دونيتسك، وتحقيق أقصى درجات التعاون بين البلدين في الصناعات الثقيلة والتحويلية، ولا سيما الكابلات النحاسية والألمنيوم والإسمنت التي تحتاجها سوريا بكميات كبيرة في مرحلة إعادة الإعمار.
من جهتها أعربت نيكونوروفنا عن استعداد بلادها
لتحقيق خطوات متقدمة في مجال العلاقات مع سورية في المجال الصناعي، بما يحقق المنفعة المشتركة لشعبيهما، بالرغم من كل العقوبات المفروضة عليهما، داعية إلى تكثيف اللقاءات بين الجانبين بما يخدم الصناعة، ويسهم بتطويرها في دونيتسك وسوريا على حد سواء.
هذا وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد قال في وقت سابق بأن الجمهورية ستفي بالاتفاقات
التي تم التوصل إليها، وسنحتفظ بحق العلاقات الاقتصادية الخارجية بصفتنا جزءا من روسيا.