عربي
https://sputnikarabic.ae/20221019/حوت-يخرج-فجأة-من-تحت-الماء-يصيب-الصيادين-بالرعب-فيديو-1069220216.html
حوت يخرج فجأة من تحت الماء يصيب الصيادين بالرعب... فيديو
حوت يخرج فجأة من تحت الماء يصيب الصيادين بالرعب... فيديو
فوجئ أب وابنه كانوا على متن قارب صيد بحوت أحدب ضخم بدا وكأنه يطير فوق الماء، قبل أن يصطدم بقاربهما، لتتحول رحلة عادية لصيد الأسماك إلى حدث نادر في حياتهما. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T09:42+0000
2022-10-19T09:42+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1048095484_0:195:2301:1489_1920x0_80_0_0_2fb0b24b6bdbb3eea53b1d8456d7f9c3.jpg
وذكرت وسائل إعلام أن الابن ويدعى زاك بيلر كان برفقة والده على متن قاربهما، قرب ساحل نيوجيرسي في الولايات المتحدة في رحلة صيد عادية.وأثناء الرحلة، بدأت أسماك صغيرة تتطاير في الهواء، قبل أن يظهر الحوت الأحدب هائل الحجم من تحت الماء، لـ"يطير" هو الآخر.ويقفز الحوت في الهواء، قبل أن يرتطم بالقارب، وسط ذهول الأب وابنه أمام هذا المشهد المخيف.يذكر أن طول الحوت الأحدب يصل إلى 18 مترا، ووزن 40 طنا، أما طول الزعانف فيبلغ 5 أمتار، فيما يصل عرض ذيله إلى 5.5 أمتار، ويشتهر بالحركات البهلوانية التي يقوم بها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1048095484_0:0:2197:1648_1920x0_80_0_0_67f660385e5747bcb0222c7252e05221.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

حوت يخرج فجأة من تحت الماء يصيب الصيادين بالرعب... فيديو

09:42 GMT 19.10.2022
© AFP 2022 / RODRIGO BUENDIAحوت أحدب عملاق
حوت أحدب عملاق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© AFP 2022 / RODRIGO BUENDIA
تابعنا عبرTelegram
فوجئ أب وابنه كانوا على متن قارب صيد بحوت أحدب ضخم بدا وكأنه يطير فوق الماء، قبل أن يصطدم بقاربهما، لتتحول رحلة عادية لصيد الأسماك إلى حدث نادر في حياتهما.
وذكرت وسائل إعلام أن الابن ويدعى زاك بيلر كان برفقة والده على متن قاربهما، قرب ساحل نيوجيرسي في الولايات المتحدة في رحلة صيد عادية.
وأثناء الرحلة، بدأت أسماك صغيرة تتطاير في الهواء، قبل أن يظهر الحوت الأحدب هائل الحجم من تحت الماء، لـ"يطير" هو الآخر.
ويقفز الحوت في الهواء، قبل أن يرتطم بالقارب، وسط ذهول الأب وابنه أمام هذا المشهد المخيف.
ونشر الابن مقطع الفيديو على حساباته بمواقع التواصل، وعلق عليه قائلا "لقطات ملحمية لحوت!. ضرب جانب قاربنا".
يذكر أن طول الحوت الأحدب يصل إلى 18 مترا، ووزن 40 طنا، أما طول الزعانف فيبلغ 5 أمتار، فيما يصل عرض ذيله إلى 5.5 أمتار، ويشتهر بالحركات البهلوانية التي يقوم بها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала