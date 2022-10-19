خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون بإعادة إعمار قوس النصر التدمري... فيديو وصور
16:43 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 17:13 GMT 19.10.2022)
© Sputnik . Shams Molhemخبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
© Sputnik . Shams Molhem
ضمن أعمال الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، وقعت اتفاقية لترميم قوس النصر في تدمر، بين الأمانة السورية للتنمية ووزارة الثقافة السورية، وبين معهد تاريخ الثقافة المادية في الأكاديمية الروسية للعلوم.
وقالت وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح، في تصريح لـ"سبوتنيك": "اليوم تم توقيع اتفاقية إعادة إعمار قوس النصر حيث تم تنفيذ المرحلة من اتفاقية ترميم القوس بإشراف خبراء من المديرية، وتمت دراسة الركام من خلال أحدث الأجهزة التي أحضر الجانب الروسي الجزء الأكبر منها، فتم توثيقه بتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد، وفرزه وترقيمه وتصنيفه منهجيا، ودراسة حجارة القوس المتهدمة ومدى إمكانية إعادة استخدامها في المرحلة الثانية، وهي مرحلة إعادة البناء".
وأضافت الوزيرة: "أجريت أعمال تنقيب منهجي في محيط القواعد الحاملة للقوس، للتأكد من عدم وجود أية مشاكل إنشائية قد تؤثر في عملية إعادة البناء، التي ستتم بمراعاة المعايير العالمية لترميم الأوابد الأثرية".
بدورها كشفت رئيسة المركز الروسي لإنقاذ الآثار ناتاليا سولوفيوفا، في تصريح لـ"سبوتنيك" أن "الخبراء الروس وزملاءهم السوريين حددوا جدول الأعمال ونوعية المعدات التقنية المطلوبة"، مؤكدة أن الأعمال قد تستغرق وقتا غير محدد نتيجة الأعمال الإرهابية التي طالت مدينة تدمر وخاصة قوس النصر.
© Sputnik . Shams Molhemخبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
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© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
© Sputnik . Shams Molhemخبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
2/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
© Sputnik . Shams Molhemخبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
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© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
© Sputnik . Shams Molhemخبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
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© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
© Sputnik . Shams Molhemخبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
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© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
© Sputnik . Shams Molhemخبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
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© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
© Sputnik . Shams Molhemخبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
7/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
© Sputnik . Shams Molhemخبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
8/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
© Sputnik . Shams Molhemخبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
9/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
© Sputnik . Shams Molhemخبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
10/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
© Sputnik . Shams Molhemخبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
11/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
© Sputnik . Shams Molhemخبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
12/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
© Sputnik . Shams Molhemخبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
13/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
© Sputnik . Shams Molhemخبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
14/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
1/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
2/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
3/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
4/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
5/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
6/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
7/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
8/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
9/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
10/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
11/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
12/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
13/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
14/14
© Sputnik . Shams Molhem
خبراء الآثار الروس والسوريين يبدؤون إعادة إعمار قوس النصر التدمري
وكانت روسيا وسوريا قد وقعتا اتفاقية سابقة أيضا لترميم القوس المذكور خلال فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي"، وجاء في بيان أصدرته إدارة محافظ مدينة سان بطرسبورغ الروسية "أن أعمال ترميم القوس الذي دمره إرهابيو (داعش) عام 2015، سيقوم بها خبراء روس من مركز إنقاذ الآثار لدى معهد تاريخ الثقافة المادية في أكاديمية العلوم الروسية، ومن المقرر أن يتم إنجاز المشروع تحت رعاية الجمعية الجغرافية الروسية بمشاركة وزارة الدفاع الروسية".
من جهته، أوضح مدير عام مديرية الآثار والمتاحف السورية نظير عوض لـ"سبوتنيك" أن "اجتماعات جرت مع الخبراء الروس لمناقشة الأعمال لترميم وإعادة رفع قوس النصر الأثري، وهي في طور التوثيق والدراسات للوصول إلى أعمال الترميم".
وأضاف أنه "تم وضع البرامج اللازمة لإنشاء فرق عمل تعنى بالتوثيق وتحضير الوثائق كجزء من أعمال ترميم قوس النصر، وفرق أخرى تتولى شؤون الركام، حيث انتهينا من المرحلة الأولى من العمل مع الجانب الروسي، فخلال الأشهر الماضية عمل خبراء روس وسوريين على وضع اللمسات التي سيتم بها عودة قوس النصر إلى ما كان عليه قبل الحرب".
ولفت إلى أنه "لا يوجد جدول زمني دقيق لانتهاء العمل ولكن الدراسات الخاصة بالترميم والركام وغير ذلك قد تصبح جاهزة خلال ستة أو ثمانية أشهر، مبينا أن الجانب الروسي مساعد حيث تم إبرام ثلاث اتفاقيات معه بخصوص أعمال الترميم، واتفاقية قوس النصر تتحرك بشكل أسرع من غيرها".
وختم عوض حديثه بأن "المديرية بدأت مع اليونسكو إجراءات تصحيحية لرفع دمشق عن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر".