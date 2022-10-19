https://sputnikarabic.ae/20221019/خبير-عسكري-سوري-يقول-إن-روسيا-تدافع-عن-نفسها-ضد-هجوم-الناتو-1069238977.html

خبير عسكري سوري يقول إن روسيا تدافع عن نفسها ضد هجوم "الناتو"

خبير عسكري سوري يقول إن روسيا تدافع عن نفسها ضد هجوم "الناتو"

قال اللواء محمد عباس، الخبير العسكري السوري إن العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا انتقلت إلى مرحلة متطورة لمواجهة العدوان الإرهابي، الذي كانت تقوده... 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T15:03+0000

2022-10-19T15:03+0000

2022-10-19T15:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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الناتو

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قال اللواء محمد عباس، الخبير العسكري السوري إن العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا انتقلت إلى مرحلة متطورة لمواجهة العدوان الإرهابي، الذي كانت تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.جاء ذلك تعليقا على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان حالة الأحكام العرفية في المناطق الأربع، التي انضمت إلى روسيا، خلال مداخلة مع "راديو سبوتنيك"، اليوم الأربعاء.واستطرد: "وبالتالي تم إعلان استقلال الجمهوريات المنضمة إلى روسيا وأنها جزء لا يتجزأ من روسيا، وبالتالي فإن أي اعتداء على هذه الجمهوريات يمثل اعتداء على الهوية الروسية"، مضيفا: "هذا لا يمثل تحذيرا فقط للغرب الذي بات يتمادى بصورة كبيرة فيما يتعلق بأوكرانيا وتقديم الدعم العسكري واللوجيستي للإرهابيين الذين يعملون في الداخل الأوكراني ويتم تحريضهم دوما ليكونوا أدوات للولايات المتحدة الأمريكية ليقاتلوا الجيش الروسي والشعب الأوكراني".وتابع: "هناك من يستثمر فيمن دخلوا إلى أوكرانيا وهؤلاء المتطرفين الذين يحملون هويات عقائدية وأيديولوجيات متطرفة ضد الهوية الوطنية الأوكرانية والروسية الشقيقتين لتعزيز عوامل الفرقة أو الدمار والتخريب بين هويتين لا تزالان تنتميان إلى الهوية السلافية والهوية الأرثوذكسية الدينية التي تجمع بين الشعبين".وتابع: "الحقيقة أن روسيا لم تخض حربا في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "روسيا تقول منذ بداية العملية أنها تنفذ عملية عسكرية خاصة تهدف إلى تحرير المناطق ووضع حد لتمدد "الناتو" في اتجاه الشرق نحو روسيا، إضافة إلى ضمان الأمن القومي الروسي ووضع حد للتصرف الذي تمارسه الحكومة الأوكرانية ضد الأقاليم الناطقة باللغة الروسية".وتابع اللواء محمد عباس: "المشكلة أن أوكرانيا لا تملك قرارها ورئيسها لا يحمي الهوية الأوكراني بالمعنى الحقيقي التي تفرض عليه أن يحمي مصالح شعبه وأن يحقق هذه المطالب".وأضاف: "زيلينسكي هو دمية تعمل لصالح الغرب"، مؤكدا أن "من يحاول أن يجر أوكرانيا إلى مرحلة متطورة من المواجهة مع روسيا، وهو يحاول أن يسلخ أوكرانيا كليا عن هويتها وعن محيطها الإقليمي".واستطرد: "أرى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقيادة "الناتو" وجدت في أوكرانيا "حصان طروادة"، الذي يمكن استخدامه ضد روسيا بمد العمليات العسكرية إلى أطول فترة ممكن واستثمار عدم الوعي أو النضج السياسي لدى القيادة الأوكرانية التي ترغب في مواصلة العمليات العسكرية ضد روسيا".ولفت عباس إلى تصريحات زيلينسكي عن مواصلة القتال حتى آخر أوكراني تشير إلى أن القيادة الأوكرانية هي أداة تعمل لصالح "الناتو".وتابع: "بالتالي عندما أعلن بوتين تشكيل مجلس لضمان الأمن بهذه المناطق الأربع يؤكد أن الرئيس الروسي قرر السير في العملية العسكرية الخاصة حتى النهاية"، مشيرا إلى أنه ينتظر ماذا ستكون ردة الفعل الغربية.وتساءل الخبير العسكري السوري: "هل هم مستعدون فعلا لخوض العمليات العسكرية"، مضيفا: "أعتقد أن الغرب ليس جاهزا لكي يقود العمليات العسكرية خاصة مع ما يواجهه من تحديات في الشتاء المقبل بسبب البرد القارس والمشكلات الشعبية التي بدأت تتحرك في الشارع للتنديد بالموقف غير المسؤول للرئيس الأوكراني".وتابع: "الأمريكيون يمتلكون الغاز والطاقة، لكن الشعب الأوروبي أصبح يتلمس درجات الحرارة خاصة أنه لم يعد لديه الرفاهية التي كانوا يعيشونها".واستطرد: "هذا موقف غامض يهدف إلى الإساءة إلى روسيا وأن يجعل من أوروبا الفقيرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى، بعد العمليات العسكرية، التي بدأتها أوكرانيا عندما بدأت تتخلى عن الاتفاقيات التي وقعها زيلينسكي والقيادة الأوكرانية والناتو عندما تعهدوا بأنهم لن يتقدموا شرقا".وأوضح الخبير العسكري السوري: "روسيا تواجه تحديات مصيرية وأعتقد أن موسكو أدركت تماما هذا العدوان الأوروبي الغربي وتحضير دول الناتو لاختراق جمهورية القرم الروسية والجمهوريات المنضمة لروسيا".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع، اليوم الأربعاء، مرسوم إعلان الأحكام العرفية في المناطق والمقاطعات، التي انضمت حديثا إلى روسيا بدءا من يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كما أصدر توجيهات بإنشاء مقرات للدفاع عن الأراضي في المناطق الروسية، التي تشمل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وخلال حديثه عبر تقنية الفيديو مع المسؤولين في جلسة مجلس الأمن الروسي، أكد بوتين أن نظام كييف رفض التفاوض ويستمر في قصف الأراضي الروسية الجديدة باستخدام الأساليب الإرهابية، مشيرا إلى أن نظام كييف يرفض الاعتراف بإرادة الناس واختيارهم ويرفض مقترحات التفاوض، ويستمر القصف ويقتلون المدنيين.وأوضح بوتين أن النازيين الجدد يستخدمون أساليب إرهابية صريحة ويقومون بتخريب المرافق الحيوية، واغتيال ممثلي السلطات المحلية.

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