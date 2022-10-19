https://sputnikarabic.ae/20221019/خبير-عسكري-يقول-لـسبوتنيك-إن-فرض-الأحكام-العرفية-في-بعض-المناطق-الروسية-رد-مناسب-على-تصعيد-الناتو-1069255739.html

خبير عسكري يقول لـ"سبوتنيك" إن فرض الأحكام العرفية في بعض المناطق الروسية رد مناسب على تصعيد الناتو

خبير عسكري يقول لـ"سبوتنيك" إن فرض الأحكام العرفية في بعض المناطق الروسية رد مناسب على تصعيد الناتو

قال الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي، الفريق الركن ستار الجبوري، إنه أصبح من الضروري اتخاذ خطوات رادعة لضمان حماية روسيا وشعبها من الهجمات الارهابية، على... 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T19:46+0000

2022-10-19T19:46+0000

2022-10-19T19:46+0000

روسيا

الناتو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062714961_0:0:3176:1787_1920x0_80_0_0_979cab4a806d90119dce05611874a6c3.jpg

وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن إعلان الأحكام العرفية في المناطق التي انضمت إلى روسيا مؤخرا جاءت من أجل فرض أطواق أمنية متعددة، وفي ذات الوقت منح رؤسائها الصلاحيات الوافرة المرنة لأجل توفير فسحة من اللامركزية لضمان سرعة التنفيذ في حالة حدوث أي طاريء.وتابع الخبير العسكري، يمثل هذا القرار الرد المناسب للخطوات التصعيدية التي اتخذتها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويعد ضروريا جدا لرد أي عمل عسكري محتمل من قبل دول الناتو الداعمة بشدة للنظام في كييف الذي يقاتل نيابة عن الغرب، خاصة في ظل قراره بدء مناورات "الظهيرة الصامدة" لاختبار جاهزية دوله الأعضاء في الرد على أي ضربة نووية محتملة حسب زعمهم.وأشار الجبوري إلى أن مناورة الناتو سيقام الجزء الأكبر منها على بعد ما يقارب 1000 كم من الحدود الشمالية لروسيا والتي ستشارك بها 14 دولة من بين 30 دولة من أعضاء الناتو، وستشارك طائرات مقاتلة عسكرية بينها القاذفة B52، حيث تستمر مناورة الناتو حتى 30 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وتابع: "ما يثير الريبة أن دول الحلف منعت التغطية الإعلامية لهذه المناورات، ومن حق روسيا التحسب لها لضمان أمن وسلامة شعبها".

https://sputnikarabic.ae/20221019/ماذا-يعني-فرض-حالة-الطوارئ-وإنشاء-مقرات-دفاع-إقليمية-في-المناطق-الروسية-الجديدة--1069244355.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الناتو