https://sputnikarabic.ae/20221019/روسيا-تؤكد-أنها-ستصنع-مراكز-ثقل-جديدة-بعيدا-عن-أوروبا--1069243632.html

روسيا تؤكد أنها ستصنع مراكز ثقل جديدة بعيدا عن أوروبا

روسيا تؤكد أنها ستصنع مراكز ثقل جديدة بعيدا عن أوروبا

روسيا لا ترى جدوى من الحفاظ على وجودها في أوروبا وتعاونها الاقتصادي معها، لكنها ترى ضرورة إيجاد شراكات جديدة على كل المستويات في باقي القارات. 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T16:08+0000

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19~10 Abdallah روسيا تؤكد أنها ستصنع مراكز ثقل جديدة بعيدا عن أوروبا

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد أن موسكو ستتجه للعمل مع دول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.لافروف عزا تصورات موسكو لحالة العدوان الاقتصادي الغربية على روسيا والتهديدات التي يواجهها أبناء الجالية الروسية في أوروبا، لذلك فلا معنى للحفاظ على الوجود الروسي بكل أشكاله في الدول الغربية.في هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، عبداللطيف درويش، إن روسيا تستطيع رفع وارداتها إذا تحالفت مع دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ما يعني نمو قوى اقتصادية وسياسية جديدة في العالم.وأضاف: "ينقص هذه الدول أن تؤسس مؤسسات اقتصادية بديلة عن صندوق النقد والبنك الدولي حتى تتمكن من التأثير في عمليات القروض وأن تحرر العديد من دول العالم الثالث التي تدخل نتيجة الديون إلى التأثير الغربي".وأوضح أن موسكو عززت من علاقاتها في كافة المستويات مع الصين والهند وبعض دول آسيا، بالإضافة للعلاقات الجيدة مع تركيا وإيران، وهذا يؤكد تصريحات لافروف ونظرة روسيا المستقبلية.وبيّن أن روسيا ورغم تعاونها مع دول أوروبا الغربية في ملف الغاز إلا أن هذه الدول انحازت إلى واشنطن في دعم أوكرانيا بالسلاح وتهديد الأمن القومي الروسي.

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