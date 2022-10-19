https://sputnikarabic.ae/20221019/روسيا-تقول-إن-الأمم-المتحدة-ليس-لديها-تفويض-لإجراء-تحقيق-في-استخدام-الطائرات-بدون-طيار-في-أوكرانيا-1069257892.html

روسيا تقول إن الأمم المتحدة ليس لديها تفويض لإجراء تحقيق في استخدام الطائرات بدون طيار في أوكرانيا

روسيا تقول إن الأمم المتحدة ليس لديها تفويض لإجراء تحقيق في استخدام الطائرات بدون طيار في أوكرانيا

قال نائب الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن الأمانة العامة للأمم المتحدة ليس لديها تفويض قانوني لإجراء تحقيق في الاستخدام المزعوم... 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T22:34+0000

2022-10-19T22:34+0000

2022-10-19T22:34+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي يوم الأربعاء: "[الأمانة العامة للأمم المتحدة] ليس لديها ولاية للتحقيق في أي شيء يتعلق بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231".وأضاف أن "دورها على النحو المنصوص عليه في مذكرة رئيس مجلس الأمن 2016/44 16 يناير 2016 تقني بحت - لإعداد غرف الاجتماعات والاتصالات المعممة".يذكر أنه وفي وقت سابق، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر الكناني المعلومات التي ظهرت حديثا من وسائل الإعلام الأمريكية حول توريد أسلحة إيرانية للجانب الروسي لاستخدامها في أوكرانيا. في وقت سابق، صرحت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا، أن موضوع شراء روسيا لطائرات بدون طيار من إيران تم طرحه بشكل مصطنع من وسائل الإعلام الأمريكية.

https://sputnikarabic.ae/20221019/نائب-في-البرلمان-الأوكراني-يعلن-الموافقة-على-قرار-مجلس-الوزراء-بقطع-العلاقات-مع-إيران-1069227699.html

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