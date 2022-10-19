عربي
إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20221019/روسيا-تقول-إن-الأمم-المتحدة-ليس-لديها-تفويض-لإجراء-تحقيق-في-استخدام-الطائرات-بدون-طيار-في-أوكرانيا-1069257892.html
روسيا تقول إن الأمم المتحدة ليس لديها تفويض لإجراء تحقيق في استخدام الطائرات بدون طيار في أوكرانيا
روسيا تقول إن الأمم المتحدة ليس لديها تفويض لإجراء تحقيق في استخدام الطائرات بدون طيار في أوكرانيا
قال نائب الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن الأمانة العامة للأمم المتحدة ليس لديها تفويض قانوني لإجراء تحقيق في الاستخدام المزعوم... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T22:34+0000
2022-10-19T22:34+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101327/48/1013274805_0:563:1639:1485_1920x0_80_0_0_8d3231d5b976be17ac5eec87ef760a95.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي يوم الأربعاء: "[الأمانة العامة للأمم المتحدة] ليس لديها ولاية للتحقيق في أي شيء يتعلق بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231".وأضاف أن "دورها على النحو المنصوص عليه في مذكرة رئيس مجلس الأمن 2016/44 16 يناير 2016 تقني بحت - لإعداد غرف الاجتماعات والاتصالات المعممة".يذكر أنه وفي وقت سابق، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر الكناني المعلومات التي ظهرت حديثا من وسائل الإعلام الأمريكية حول توريد أسلحة إيرانية للجانب الروسي لاستخدامها في أوكرانيا. في وقت سابق، صرحت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا، أن موضوع شراء روسيا لطائرات بدون طيار من إيران تم طرحه بشكل مصطنع من وسائل الإعلام الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20221019/نائب-في-البرلمان-الأوكراني-يعلن-الموافقة-على-قرار-مجلس-الوزراء-بقطع-العلاقات-مع-إيران-1069227699.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101327/48/1013274805_0:409:1639:1638_1920x0_80_0_0_c9d40760443824b6db6b01ec94fc4d66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

روسيا تقول إن الأمم المتحدة ليس لديها تفويض لإجراء تحقيق في استخدام الطائرات بدون طيار في أوكرانيا

22:34 GMT 19.10.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الأمم المتحدة
مبنى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال نائب الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن الأمانة العامة للأمم المتحدة ليس لديها تفويض قانوني لإجراء تحقيق في الاستخدام المزعوم للطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع في أوكرانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي يوم الأربعاء: "[الأمانة العامة للأمم المتحدة] ليس لديها ولاية للتحقيق في أي شيء يتعلق بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231".
البرلمان الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
نائب في البرلمان الأوكراني يعلن الموافقة على قرار مجلس الوزراء بقطع العلاقات مع إيران
12:07 GMT
وأضاف أن "دورها على النحو المنصوص عليه في مذكرة رئيس مجلس الأمن 2016/44 16 يناير 2016 تقني بحت - لإعداد غرف الاجتماعات والاتصالات المعممة".
يذكر أنه وفي وقت سابق، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر الكناني المعلومات التي ظهرت حديثا من وسائل الإعلام الأمريكية حول توريد أسلحة إيرانية للجانب الروسي لاستخدامها في أوكرانيا.
في وقت سابق، صرحت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا، أن موضوع شراء روسيا لطائرات بدون طيار من إيران تم طرحه بشكل مصطنع من وسائل الإعلام الأمريكية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала