https://sputnikarabic.ae/20221019/سبيس-إكس-تطلق-خدمة-ستارلينك-للإنترنت-الفائق-على-متن-الطائرات-1069243936.html
"سبيس إكس" تطلق خدمة "ستارلينك" للإنترنت الفائق على متن الطائرات
"سبيس إكس" تطلق خدمة "ستارلينك" للإنترنت الفائق على متن الطائرات
أطلقت شركة "سبيس إكس" خدمة "ستارلينك" لتزويد الطائرات بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية، حيث تتطلع شركة الملياردير "إيلون ماسك" إلى التوسع أكثر في سوق "واي فاي"... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T16:09+0000
2022-10-19T16:09+0000
2022-10-19T16:09+0000
العالم
شركة "سبيس إكس"
إيلون ماسك
اقتصاد
مجتمع
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تتقاضى الشركة 150 ألف دولار مقابل الأجهزة اللازمة لتوصيل طائرة ببرنامج "ستارلينك"، مع تكاليف خدمة شهرية تتراوح بين 12500 دولار شهريا و25 ألف دولار شهريا، بحسب شبكة "سي إن بي سي".وقالت الشركة إنه من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم لعملاء الطيران في منتصف عام 2023، وتتطلب الحجوزات دفعة أولية قدرها 5000 دولار.تروج "سبيس إكس" لـ"تغطية عالمية" من خلال هوائي مسطح يثبت فوق الطائرة. قالت الشركة إنها تسعى للحصول على شهادات من إدارة الطيران الفيدرالية لمجموعة متنوعة من الطائرات، معظمها عادة ما تكون مملوكة وتشغل كطائرات خاصة.بالنسبة لجودة الخدمة، تقول "سبيس إكس" إن عملاء خدمة "ستارلينك أفياشن" يمكنهم توقع سرعات تصل إلى 350 ميغابت في الثانية، "ما يتيح لجميع الركاب الوصول إلى الإنترنت القادر على دعم البث الحي في نفس الوقت"، في إشارة لقوة التغطية.وقالت الشركة على موقعها: "يمكن للمسافرين الانخراط في أنشطة لم تكن تعمل سابقا في الرحلة، بما في ذلك مكالمات الفيديو والألعاب عبر الإنترنت والشبكات الخاصة الافتراضية وغيرها من الأنشطة ذات معدل البيانات المرتفع".
https://sputnikarabic.ae/20221019/ماسك-يكشف-حجم-خسائره-بسبب-خدمات-ستارلينك-المجانية-لأوكرانيا--1069213082.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, شركة "سبيس إكس", إيلون ماسك, اقتصاد, مجتمع
العالم, شركة "سبيس إكس", إيلون ماسك, اقتصاد, مجتمع
"سبيس إكس" تطلق خدمة "ستارلينك" للإنترنت الفائق على متن الطائرات
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أطلقت شركة "سبيس إكس" خدمة "ستارلينك" لتزويد الطائرات بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية، حيث تتطلع شركة الملياردير "إيلون ماسك" إلى التوسع أكثر في سوق "واي فاي" على متن الرحلات الجوية.
تتقاضى الشركة 150 ألف دولار مقابل الأجهزة اللازمة لتوصيل طائرة ببرنامج "ستارلينك"، مع تكاليف خدمة شهرية تتراوح بين 12500 دولار شهريا و25 ألف دولار شهريا، بحسب شبكة
"سي إن بي سي".
وقالت الشركة
إنه من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم لعملاء الطيران في منتصف عام 2023، وتتطلب الحجوزات دفعة أولية قدرها 5000 دولار.
تروج "سبيس إكس" لـ"تغطية عالمية" من خلال هوائي مسطح يثبت فوق الطائرة. قالت الشركة إنها تسعى للحصول على شهادات من إدارة الطيران الفيدرالية لمجموعة متنوعة من الطائرات، معظمها عادة ما تكون مملوكة وتشغل كطائرات خاصة.
بالنسبة لجودة الخدمة، تقول "سبيس إكس" إن عملاء خدمة "ستارلينك أفياشن" يمكنهم توقع سرعات تصل إلى 350 ميغابت في الثانية، "ما يتيح لجميع الركاب الوصول إلى الإنترنت القادر على دعم البث الحي في نفس الوقت"، في إشارة لقوة التغطية
.
وقالت الشركة على موقعها: "يمكن للمسافرين الانخراط في أنشطة لم تكن تعمل سابقا في الرحلة، بما في ذلك مكالمات الفيديو والألعاب عبر الإنترنت والشبكات الخاصة الافتراضية وغيرها من الأنشطة ذات معدل البيانات المرتفع".