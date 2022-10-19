عربي
https://sputnikarabic.ae/20221019/سبيس-إكس-تطلق-خدمة-ستارلينك-للإنترنت-الفائق-على-متن-الطائرات-1069243936.html
"سبيس إكس" تطلق خدمة "ستارلينك" للإنترنت الفائق على متن الطائرات
"سبيس إكس" تطلق خدمة "ستارلينك" للإنترنت الفائق على متن الطائرات
أطلقت شركة "سبيس إكس" خدمة "ستارلينك" لتزويد الطائرات بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية، حيث تتطلع شركة الملياردير "إيلون ماسك" إلى التوسع أكثر في سوق "واي فاي"... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T16:09+0000
2022-10-19T16:09+0000
العالم
شركة "سبيس إكس"
إيلون ماسك
اقتصاد
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1069166366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce790d85cc490947795299dc13ab74c0.jpg
تتقاضى الشركة 150 ألف دولار مقابل الأجهزة اللازمة لتوصيل طائرة ببرنامج "ستارلينك"، مع تكاليف خدمة شهرية تتراوح بين 12500 دولار شهريا و25 ألف دولار شهريا، بحسب شبكة "سي إن بي سي".وقالت الشركة إنه من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم لعملاء الطيران في منتصف عام 2023، وتتطلب الحجوزات دفعة أولية قدرها 5000 دولار.تروج "سبيس إكس" لـ"تغطية عالمية" من خلال هوائي مسطح يثبت فوق الطائرة. قالت الشركة إنها تسعى للحصول على شهادات من إدارة الطيران الفيدرالية لمجموعة متنوعة من الطائرات، معظمها عادة ما تكون مملوكة وتشغل كطائرات خاصة.بالنسبة لجودة الخدمة، تقول "سبيس إكس" إن عملاء خدمة "ستارلينك أفياشن" يمكنهم توقع سرعات تصل إلى 350 ميغابت في الثانية، "ما يتيح لجميع الركاب الوصول إلى الإنترنت القادر على دعم البث الحي في نفس الوقت"، في إشارة لقوة التغطية.وقالت الشركة على موقعها: "يمكن للمسافرين الانخراط في أنشطة لم تكن تعمل سابقا في الرحلة، بما في ذلك مكالمات الفيديو والألعاب عبر الإنترنت والشبكات الخاصة الافتراضية وغيرها من الأنشطة ذات معدل البيانات المرتفع".
https://sputnikarabic.ae/20221019/ماسك-يكشف-حجم-خسائره-بسبب-خدمات-ستارلينك-المجانية-لأوكرانيا--1069213082.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1069166366_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_2b43610f0585122e5c8030585795be3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, شركة "سبيس إكس", إيلون ماسك, اقتصاد, مجتمع
العالم, شركة "سبيس إكس", إيلون ماسك, اقتصاد, مجتمع

"سبيس إكس" تطلق خدمة "ستارلينك" للإنترنت الفائق على متن الطائرات

16:09 GMT 19.10.2022
© AFP 2022 / YASUYOSHI CHIBAمستقبل هوائي لخدمات ستارلينك التي قدمها إيلون ماسك لأوكرانيا في خاركيف
مستقبل هوائي لخدمات ستارلينك التي قدمها إيلون ماسك لأوكرانيا في خاركيف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© AFP 2022 / YASUYOSHI CHIBA
تابعنا عبرTelegram
أطلقت شركة "سبيس إكس" خدمة "ستارلينك" لتزويد الطائرات بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية، حيث تتطلع شركة الملياردير "إيلون ماسك" إلى التوسع أكثر في سوق "واي فاي" على متن الرحلات الجوية.
تتقاضى الشركة 150 ألف دولار مقابل الأجهزة اللازمة لتوصيل طائرة ببرنامج "ستارلينك"، مع تكاليف خدمة شهرية تتراوح بين 12500 دولار شهريا و25 ألف دولار شهريا، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وقالت الشركة إنه من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم لعملاء الطيران في منتصف عام 2023، وتتطلب الحجوزات دفعة أولية قدرها 5000 دولار.
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
ماسك يكشف حجم خسائره بسبب خدمات ستارلينك المجانية لأوكرانيا
02:42 GMT
تروج "سبيس إكس" لـ"تغطية عالمية" من خلال هوائي مسطح يثبت فوق الطائرة. قالت الشركة إنها تسعى للحصول على شهادات من إدارة الطيران الفيدرالية لمجموعة متنوعة من الطائرات، معظمها عادة ما تكون مملوكة وتشغل كطائرات خاصة.
بالنسبة لجودة الخدمة، تقول "سبيس إكس" إن عملاء خدمة "ستارلينك أفياشن" يمكنهم توقع سرعات تصل إلى 350 ميغابت في الثانية، "ما يتيح لجميع الركاب الوصول إلى الإنترنت القادر على دعم البث الحي في نفس الوقت"، في إشارة لقوة التغطية.
وقالت الشركة على موقعها: "يمكن للمسافرين الانخراط في أنشطة لم تكن تعمل سابقا في الرحلة، بما في ذلك مكالمات الفيديو والألعاب عبر الإنترنت والشبكات الخاصة الافتراضية وغيرها من الأنشطة ذات معدل البيانات المرتفع".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала