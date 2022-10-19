https://sputnikarabic.ae/20221019/سلطات-خيرسون-تمنع-دخول-المدنيين-لمدة-أسبوع-إلى-المنطقة-1069218684.html
سلطات خيرسون تمنع دخول المدنيين لمدة أسبوع إلى المنطقة
سلطات خيرسون تمنع دخول المدنيين لمدة أسبوع إلى المنطقة
أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الأربعاء أن الدخول إلى المنطقة مغلق أمام المدنيين لمدة أسبوع. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T09:02+0000
2022-10-19T09:02+0000
2022-10-19T09:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكان حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، قد أعلن في وقت سابق، إجلاء المدنيين من الضفة اليمنى من المقاطعة إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر بعد تهديد قوات كييف بقصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.وقال سالدو إنه "تم إتخاذ قرار بنقل السكان المدنيين من مناطق بيريسلافسكي وبيلوزرسكي وألكساندروفسكي وسنيغيرفسكي.. كل هذا العمل سيتم بطريقة منظمة".وأشار سالدو إلى أن الجانب الأوكراني عمل على تجميع القوات استعدادا لهجوم واسع النطاق، مبينا أن روسيا قد شكلت مجموعة أيضا بهدف صد هذا الهجوم.وأعلن قائد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفيكين، يوم الثلاثاء، أن خسائر الجيش الأوكراني تتراوح بين 600 إلى 1000 قتيل وجريح يوميا.ونوه سوروفيكين إلى أن نظام كييف يسعى لاختراق الدفاعات الروسية ويجمع لذلك جميع قوات الاحتياط لديه بما فيها قوات الدفاع الإقليمي غير المدربة.وتابع "تطالب قيادة الناتو، القوات المسلحة الأوكرانية منذ فترة طويلة بشن عمليات هجومية في اتجاه خيرسون من قبل نظام كييف، بغض النظر عن أي خسائر، سواء في القوات المسلحة الأوكرانية أو بين السكان المدنيين"وشدد الجنرال الروسي على أن "هذه الأعمال يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنية التحتية لمركز صناعي كبير وسقوط عدد كبير من الضحايا بين السكان المدنيين".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات خيرسون تمنع دخول المدنيين لمدة أسبوع إلى المنطقة
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أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الأربعاء أن الدخول إلى المنطقة مغلق أمام المدنيين لمدة أسبوع.
وكان حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، قد أعلن في وقت سابق، إجلاء المدنيين من الضفة اليمنى من المقاطعة إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر بعد تهديد قوات كييف بقصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.
وقال سالدو إنه "تم إتخاذ قرار بنقل السكان المدنيين من مناطق بيريسلافسكي وبيلوزرسكي وألكساندروفسكي وسنيغيرفسكي.. كل هذا العمل سيتم بطريقة منظمة".
وأشار سالدو إلى أن الجانب الأوكراني عمل على تجميع القوات استعدادا لهجوم واسع النطاق، مبينا أن روسيا قد شكلت مجموعة أيضا بهدف صد هذا الهجوم.
وأعلن قائد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفيكين، يوم الثلاثاء، أن خسائر الجيش الأوكراني تتراوح بين 600 إلى 1000 قتيل وجريح يوميا.
ونوه سوروفيكين إلى أن نظام كييف يسعى
لاختراق الدفاعات الروسية ويجمع لذلك جميع قوات الاحتياط لديه بما فيها قوات الدفاع الإقليمي غير المدربة.
وتابع "تطالب قيادة الناتو، القوات المسلحة الأوكرانية منذ فترة طويلة بشن عمليات هجومية في اتجاه خيرسون من قبل نظام كييف، بغض النظر عن أي خسائر، سواء في القوات المسلحة الأوكرانية أو بين السكان المدنيين"
وشدد الجنرال الروسي على أن "هذه الأعمال يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنية التحتية لمركز صناعي كبير وسقوط عدد كبير من الضحايا بين السكان المدنيين".