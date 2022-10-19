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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221019/سلطات-زابوروجيه-إفشال-هجوم-للقوات-الأوكرانية-عبر-النهر-كان-يستهدف-السيطرة-على-محطة-الطاقة-النووية-1069213737.html
سلطات زابوروجيه: إفشال هجوم للقوات الأوكرانية عبر النهر كان يستهدف السيطرة على محطة الطاقة النووية
سلطات زابوروجيه: إفشال هجوم للقوات الأوكرانية عبر النهر كان يستهدف السيطرة على محطة الطاقة النووية
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن إحباط القوات الروسية لعملية هجوم لسفن حاولت إنزال قوات أوكرانية للسيطرة على محطة الطاقة النووية في... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T05:59+0000
2022-10-19T06:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتينك": حاولت القوات الأوكرانية القيام بعملية إنزال باستخدام قوارب عبر نهر دنيبر، وذلك من أجل الاستيلاء على محطة الطاقة النووية".وأضاف روغوف قائلا: "استمرت المعركة لعدة ساعات وتم صد هجوم العدو الذي استخدم فيه عشرات السفن السريعة التي كانت تحمل على متنها مجموعات قتالية خاصة".هذا، وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من الناتو، استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابورجيه.
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روسيا

سلطات زابوروجيه: إفشال هجوم للقوات الأوكرانية عبر النهر كان يستهدف السيطرة على محطة الطاقة النووية

05:59 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 06:13 GMT 19.10.2022)
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه النووية
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن إحباط القوات الروسية لعملية هجوم لسفن حاولت إنزال قوات أوكرانية للسيطرة على محطة الطاقة النووية في المنطقة.
وقال روغوف لوكالة "سبوتينك": حاولت القوات الأوكرانية القيام بعملية إنزال باستخدام قوارب عبر نهر دنيبر، وذلك من أجل الاستيلاء على محطة الطاقة النووية".
وأضاف روغوف قائلا: "استمرت المعركة لعدة ساعات وتم صد هجوم العدو الذي استخدم فيه عشرات السفن السريعة التي كانت تحمل على متنها مجموعات قتالية خاصة".
هذا، وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من الناتو، استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابورجيه.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:15 GMTСпециалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 أكتوبر, 12:43 GMT
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