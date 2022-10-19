https://sputnikarabic.ae/20221019/سنرد-بالمثل-الحكومة-الإيرانية-تهدد-داعمي-أعمال-الشغب-1069234278.html

"سنرد بالمثل"... الحكومة الإيرانية تهدد داعمي أعمال الشغب

"سنرد بالمثل"... الحكومة الإيرانية تهدد داعمي أعمال الشغب

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، إن الحكومة سوف ترد على قيام مسؤولي بعض الدول المعادية بدعم أعمال الشغب في البلاد. 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T13:56+0000

2022-10-19T13:56+0000

2022-10-19T13:56+0000

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وأوضح جهرمي، في تصريحات على هامش اجتماع الحكومة، بأن إيران سوف "ترد بالمثل على الاجراءات التي يقوم بها أعداؤها قريبا"، مشيرا إلى "الأعمال التي يقوم بها بعض مسؤولي الدول ووسائل الإعلام المعادية للشعب الإيراني"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".وأكد جهرمي: "أحد القرارات التي ستتخذها الحكومة هو المتابعة القانونية للمخالفات والجرائم المتعددة التي قام بها وارتكبها بعض مسؤولي الدول الأجنبية وبعض وسائل الإعلام الأجنبية في دعم وترويج الأعمال الإرهابية".وشدد على أن "إيران سترد بالمثل على بعض الأعمال التي قام بها بعض مسؤولي الدول والوسائل الإعلامية الأجنبية سواء في مجال الأعمال الأرهابية أو الترويج للعنف أو سوء التعليمات وبالتالي استغلال الأطفال والأحداث حيث ستعلن وزارة الخارجية تفاصيل هذا الرد".ونددت وزارة الخارجية الايرانية، الأحد الماضي، بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أعلن فيها دعمه للاحتجاجات الأخيرة في إيران، مخاطبةً إياه بأن عادته الصيد في الماء العكر.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "عادته الصيد في الماء العكر"، مؤكدا أن "هذه إيران أرض الرجال والنساء الشرفاء"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف كنعاني: "أذكّر بايدن بأن إيران كانت قوية وصامدة لدرجة لا تسمح لها بالاستسلام لعقوباتك القاسية وتهديداتك السخيفة"، متابعًا: "هو فخور للغاية بتدخلاته السياسية وإجراءاته غير المثمرة ضد إيران لأنه لا يتمتع بمستشارين موثوق بهم ولا ذاكرة جيدة".وأردف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "في منزلنا، نتحدث معا، ونعمل معا، وسنحاول معا لمداواة جروح إيران الكبيرة والصغيرة، وسندافع معا عن استقلال إيران، وبالطبع سيضاف فشل آخر إلى حكومة إخفاقاتك".

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