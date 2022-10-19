https://sputnikarabic.ae/20221019/على-خطى-بريطانيا-الدفاع-الأسترالية-تحقق-في-تجنيد-الصين-طيارين-سابقين-في-سلاحها-الجوي-1069231253.html
على خطى بريطانيا... الدفاع الأسترالية تحقق في تجنيد الصين طيارين سابقين في سلاحها الجوي
على خطى بريطانيا... الدفاع الأسترالية تحقق في تجنيد الصين طيارين سابقين في سلاحها الجوي
أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق فيما اعتبرها تقارير مقلقة عن تعاقد الصين مع طيارين غربيين متقاعدين من سلاح الجو لتدريب... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T13:06+0000
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ونقلت صحيفة "إندبندنت"، عن مارلز قوله إنه "تم فتح تحقيق، لمعرفة ما إذا جرى تجنيد طيارين أستراليين أيضاً". وأضاف وزير الدفاع الأسترالي: "عندما يلتحق عناصر بقواتنا المسلحة، يفعلون ذلك لخدمة بلدهم، ونحن ممتنون جداً لذلك".وتابع: "سأصاب بصدمة وقلق كبيرين إذا سمعت عن عناصر يجري جذبهم بالمال من دولة أجنبية أكثر مما يجذبهم وطنهم".وكان مسؤولون في وزارة الدفاع البريطانية، قد كشفوا أن 30 طيارا حربيا سابقا كانوا يخدمون في سلاح الجو الملكي البريطاني قاموا بنقل خبرات ومعلومات حساسة إلى الجيش الصيني عن المقاتلات الغربية وكيفية إسقاطها.وأوضحوا أن هؤلاء الطيارين تلقوا مبالغ تصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني أجرا سنويا، بالإضافة إلى امتيازات مثل أماكن إقامة وسيارات فاخرة.وذكرت التقارير أن عملية تجنيد الطيارين تمت عن طريقة أكاديمية طيران في جنوب أفريقيا، وانتقلوا إلى الصين لتدريب نظرائهم في الجيش الصيني.
https://sputnikarabic.ae/20221019/30-طيارا-حربيا-بريطانيا-سابقا-يفشون-للصين-سر-إسقاط-المقاتلات-الغربية-1069219555.html
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أستراليا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
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على خطى بريطانيا... الدفاع الأسترالية تحقق في تجنيد الصين طيارين سابقين في سلاحها الجوي
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أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق فيما اعتبرها تقارير مقلقة عن تعاقد الصين مع طيارين غربيين متقاعدين من سلاح الجو لتدريب عسكرييها.
ونقلت
صحيفة "إندبندنت"، عن مارلز قوله إنه "تم فتح تحقيق، لمعرفة ما إذا جرى تجنيد طيارين أستراليين أيضاً".
وأضاف وزير الدفاع الأسترالي: "عندما يلتحق عناصر بقواتنا المسلحة، يفعلون ذلك لخدمة بلدهم، ونحن ممتنون جداً لذلك".
وتابع: "سأصاب بصدمة وقلق كبيرين إذا سمعت عن عناصر يجري جذبهم بالمال من دولة أجنبية أكثر مما يجذبهم وطنهم".
وكان مسؤولون في وزارة الدفاع البريطانية، قد كشفوا أن 30 طيارا حربيا سابقا كانوا يخدمون في سلاح الجو الملكي البريطاني
قاموا بنقل خبرات ومعلومات حساسة إلى الجيش الصيني عن المقاتلات الغربية وكيفية إسقاطها.
وأوضحوا أن هؤلاء الطيارين تلقوا مبالغ تصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني أجرا سنويا، بالإضافة إلى امتيازات مثل أماكن إقامة وسيارات فاخرة.
وذكرت التقارير أن عملية تجنيد الطيارين تمت عن طريقة أكاديمية طيران في جنوب أفريقيا، وانتقلوا إلى الصين لتدريب نظرائهم في الجيش الصيني
.