https://sputnikarabic.ae/20221019/غانتس-يقول-إن-إسرائيل-ستساعد-أوكرانيا-بأنظمة-إنذار-ذكية-ضد-التهديدات-الجوية-1069239737.html
غانتس يقول إن إسرائيل ستساعد أوكرانيا بأنظمة إنذار ذكية ضد التهديدات الجوية
غانتس يقول إن إسرائيل ستساعد أوكرانيا بأنظمة إنذار ذكية ضد التهديدات الجوية
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن بلاده ستساعد أوكرانيا بأنظمة إنذار ذكية ضد التهديدات الجوية، مجددا رفض بلاده تقديم أسلحة لكييف. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T14:53+0000
2022-10-19T14:53+0000
2022-10-19T14:53+0000
بيني غانتس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وأفاد غانتس في إحاطة لسفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بأن "السياسة تجاه أوكرانيا لن تتغير. لن ننقل (لهم) أسلحة"، على ما نقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "لكننا سنساعد في أنظمة الإنذار الذكية ضد التهديدات الجوية".وتابع: "إسرائيل تنتهج سياسة دعم أوكرانيا من خلال الدعم الإنساني. وسنواصل دعم أوكرانيا بحدودنا، كما فعلنا حتى الآن".وفي ذات السياق، نقلت القناة عن مسؤول أوكراني لم تسمه تعليقا على تصريحات غانتس قوله إن كييف سبق وطلبت تلك الأنظمة قبل العملية العسكرية الروسية، مضيفا "الآن هذا ليس ما سيساعدنا في الحقيقة".وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن كييف ستتوجه رسميا، إلى إسرائيل بطلب لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أكد أن قيام إسرائيل بتزويد نظام كييف بالأسلحة، سوف يعد خطوة متهورة للغاية، محذرا من أن ذلك سيدمر جميع العلاقات مع روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا
بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا
غانتس يقول إن إسرائيل ستساعد أوكرانيا بأنظمة إنذار ذكية ضد التهديدات الجوية
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن بلاده ستساعد أوكرانيا بأنظمة إنذار ذكية ضد التهديدات الجوية، مجددا رفض بلاده تقديم أسلحة لكييف.
وأفاد غانتس
في إحاطة لسفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بأن "السياسة تجاه أوكرانيا لن تتغير. لن ننقل (لهم) أسلحة"، على ما نقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "لكننا سنساعد في أنظمة الإنذار الذكية ضد التهديدات الجوية".
وتابع: "إسرائيل تنتهج سياسة دعم أوكرانيا من خلال الدعم الإنساني. وسنواصل دعم أوكرانيا بحدودنا، كما فعلنا حتى الآن".
وفي ذات السياق، نقلت القناة عن مسؤول أوكراني لم تسمه تعليقا على تصريحات غانتس قوله إن كييف سبق وطلبت تلك الأنظمة قبل العملية العسكرية الروسية، مضيفا "الآن هذا ليس ما سيساعدنا في الحقيقة".
وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الأوكراني
، دميتري كوليبا، أن كييف ستتوجه رسميا، إلى إسرائيل بطلب لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.
وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف
، أكد أن قيام إسرائيل بتزويد نظام كييف بالأسلحة، سوف يعد خطوة متهورة للغاية، محذرا من أن ذلك سيدمر جميع العلاقات مع روسيا.