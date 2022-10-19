https://sputnikarabic.ae/20221019/قناة-عبرية-تقول-إن-إسرائيل-تنوي-تزويد-أوكرانيا-بـ-لون-أحمر-وكييف-تصر-على-القبة-الحديدية-1069257497.html

قناة عبرية تقول إن إسرائيل تنوي تزويد أوكرانيا بـ "لون أحمر" وكييف تصر على "القبة الحديدية"

قناة عبرية تقول إن إسرائيل تنوي تزويد أوكرانيا بـ "لون أحمر" وكييف تصر على "القبة الحديدية"

قالت قناة عبرية رسمية، مساء اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تعتزم تزويد أوكرانيا بمنظومة الإنذار المستخدمة لديها للتحذير من سقوط صواريخ، بينما تصر كييف على إحدى... 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T21:42+0000

2022-10-19T21:42+0000

2022-10-19T21:42+0000

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وأضافت قناة "كان" أن إسرائيل اقترحت على أوكرانيا منظومة "لون أحمر" (تيسفع أدوم) التي تطلق صافرات الانذار للتحذير من سقوط الصواريخ و القذائف الصاروخية.وتابعت أن كييف ترفض ذلك وتذهب بعيدا مطالبة بالحصول على منظومة "القبة الحديدة" المخصصة لاعتراض الصواريخ والقذائف قصيرة المدى، وهو ما سبق أن رفضته إسرائيل.وأشارت القناة إلى أن أوكرانيا ستكرر مطلبها، غدا الخميس، خلال محادثات هاتفية بين وزير خارجيتها دميترو كوليبا ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد من جهة، وبين وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف ونظيره الإسرائيلي بيني غانتس.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال غانتس في إحاطة لسفراء الاتحاد الأوروبي: "السياسة تجاه أوكرانيا لن تتغير. لن ننقل (لهم) أسلحة"، على ما نقلت قناة "كان".واستدرك وزير الدفاع الإسرائيلي "لكننا سنساعد في أنظمة الإنذار الذكية ضد التهديدات الجوية".وتابع: "إسرائيل تنتهج سياسة دعم أوكرانيا من خلال الدعم الإنساني. وسنواصل دعم أوكرانيا بحدودنا، كما فعلنا حتى الآن".وفي ذات السياق، نقلت القناة عن مسؤول أوكراني لم تسمه تعليقا على تصريحات غانتس قوله إن كييف سبق وطلبت تلك الأنظمة قبل العملية العسكرية الروسية، مضيفا "الآن هذا ليس ما سيساعدنا في الحقيقة".وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، كوليبا، أن كييف ستتوجه رسميا، إلى إسرائيل بطلب لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أكد أن قيام إسرائيل بتزويد نظام كييف بالأسلحة، سوف يعد خطوة متهورة للغاية، محذرا من أن ذلك سيدمر جميع العلاقات مع روسيا.

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