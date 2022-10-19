https://sputnikarabic.ae/20221019/قيادي-بحماس-يقول-إن-قطر-وتركيا-شجعتا-الحركة-على-عودة-العلاقات-مع-سوريا--1069227414.html

قيادي بحماس يقول إن قطر وتركيا شجعتا الحركة على عودة العلاقات مع سوريا

قيادي بحماس يقول إن قطر وتركيا شجعتا الحركة على عودة العلاقات مع سوريا

قال القيادي بحركة حماس الفلسطينية، خليل الحية، إن تركيا وقطر شجعتا الحركة على عودة علاقاتها مع سوريا، وذلك بعد تدهورها منذ اندلاع الأزمة السورية. 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T12:05+0000

2022-10-19T12:05+0000

2022-10-19T12:05+0000

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دمشق- سبوتنيك. وقال الحية خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السورية دمشق: "قطر وتركيا شجعتانا على عودة علاقاتنا مع دمشق"، مضيفًا "سنتابع مع الإخوة السوريين ترتيبات بقاء حماس في سوريا". لكنه عاد وصرح "أعلمنا الدول التي نحن على علاقة بها بقرارنا تجاه عودة العلاقات مع سوريا وهذا قرار أخذته حماس بمفردها"، مضيفًا أن القرار اتخذته حماس بمفردها "ولم نستشر أحداً ولم نكن لنتراجع لو رفض أي طرف ذلك".وأكد الحية، عقب لقائه مع وفد من الحركة بالرئيس السوري بشار الأسد بدمشق أنهم اتفقوا مع الأسد على طي صفحة الماضي.وشدد "على صوابية قرار الحركة باستئناف علاقاتها مع سوريا" بعد نحو 10 أعوام من توتر العلاقات بين الجانبين.وقال الحية، "اللقاء مع الرئيس الأسد رد طبيعي على مشروع الاحتلال الذي يستهدف تفتيت أمتنا"، مضيفا "نحن متفقون مع الرئيس الأسد على طي صفحة الماضي".وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس "هذا يوم مجيد ومهم ونستأنف فيه عودتنا وعملنا مع سوريا ودعما لاستقرار ووحدة سوريا ونحن ضد استهداف سوريا من أي عدوان خارجي صهيوني أو أمريكي أو أي عدوان خارجي".وتابع "حماس تعود بعلاقاتها مع سوريا ونحن أصدرنا بيانا أعلنا فيه أننا نستعيد علاقاتنا بسوريا بقرار رسمي وكلنا قناعة بصوابية هذا المسار".والشهر الماضي، قالت حركة حماس إنها عازمة على بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا، لافتة إلى دعمها كل الجهود من أجل استقرارها وعودة دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية. يأتي ذلك بعد 10 سنوات من القطيعة.

https://sputnikarabic.ae/20221019/قيادي-في-حماس-يؤكد-الاتفاق-مع-الأسد-على-طي-صفحة-الماضي-وصوابية-قرار-استئناف-العلاقات-مع-سوريا-1069224943.html

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حركة حماس, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي