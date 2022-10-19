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كندا تفرض عقوبات ضد 6 أشخاص و4 كيانات في إيران
كندا تفرض عقوبات ضد 6 أشخاص و4 كيانات في إيران
أعلنت الحكومة الكندية فرض عقوبات على 6 أشخاص و4 كيانات في إيران، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء، ونائب وزير الداخلية سيد مجيد مرحمادي. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T20:28+0000
2022-10-19T20:28+0000
أخبار إيران
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واشنطن - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الخارجية الكندية.وقالت الوزارة: "قائمة عقوبات اليوم تضم 6 أشخاص و4 كيانات وهي ضمن أسوأ المعتدين الذين مارسوا أو مكنوا لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك ضد النساء الإيرانيات ونشروا الدعاية التي تبرر قمع النظام الإيراني، واضطهاد مواطنية".كما تستهدف العقوبات أيضا محمد كرامي القائد بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وعزت الله زرغامي الرئيس السابق لهيئة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية.وخلال الفترة الأخيرة شهدت إيران، احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.وفي هذا السياق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على"شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.
https://sputnikarabic.ae/20221019/إيران-تعتزم-إدراج-4-مؤسسات-و15-مسؤولا-غربيا-في-قائمة-عقوباتها-1069220350.html
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أخبار إيران
أخبار إيران

كندا تفرض عقوبات ضد 6 أشخاص و4 كيانات في إيران

20:28 GMT 19.10.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLONرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLON
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أعلنت الحكومة الكندية فرض عقوبات على 6 أشخاص و4 كيانات في إيران، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء، ونائب وزير الداخلية سيد مجيد مرحمادي.
واشنطن - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الخارجية الكندية.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
إيران تعتزم إدراج 4 مؤسسات و15 مسؤولا غربيا في قائمة عقوباتها
09:46 GMT
وقالت الوزارة: "قائمة عقوبات اليوم تضم 6 أشخاص و4 كيانات وهي ضمن أسوأ المعتدين الذين مارسوا أو مكنوا لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك ضد النساء الإيرانيات ونشروا الدعاية التي تبرر قمع النظام الإيراني، واضطهاد مواطنية".
كما تستهدف العقوبات أيضا محمد كرامي القائد بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وعزت الله زرغامي الرئيس السابق لهيئة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية.
وخلال الفترة الأخيرة شهدت إيران، احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
وفي هذا السياق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على"شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.
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