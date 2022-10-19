https://sputnikarabic.ae/20221019/كوريا-الجنوبية-تخطط-لبناء-مفاعل-نووي-في-بولندا-وتزويدها-بالأسلحة-1069241973.html

كوريا الجنوبية تخطط لبناء مفاعل نووي في بولندا وتزويدها بالأسلحة

كوريا الجنوبية تخطط لبناء مفاعل نووي في بولندا وتزويدها بالأسلحة

تخطط شركة كوريا الجنوبية للطاقة المائية والنووية، لبناء محطة للطاقة النووية في بولندا، والتي من المتوقع أن تصبح، بمجرد اكتمالها، ثاني محطة في البلاد. 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T15:31+0000

2022-10-19T15:31+0000

2022-10-19T15:31+0000

بولندا

كوريا الجنوبية

اقتصاد

رصد عسكري

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وارسو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "رزيكزبوسبوليتا" البولندية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة الطاقة البولندية "بوليش إنرجي جروب" وشركة الطاقة الخاصة "زد إي باك"، ستوقعان اتفاقية مع الشركة الكورية حول بناء المحطة.وأضافت أن توقيع الاتفاقية، التي يجب أن يشرف عليها نائب رئيس الوزراء البولندي ووزير أصول الدولة "متوقع في الأسبوعين المقبلين".وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البولندية تريد أن يكون لها حصة مسيطرة في المشروع المنفذ بالاشتراك مع شركة كوريا الجنوبية للطاقة المائية والنووية. بناء المحطة جزء مما يسمى التعاون في مجال الأسلحة بين البلدين.كما ستزود كوريا الجنوبية بولندا بـ288 من أنظمة المدفعية الصاروخية من طراز "كيه 239 تشونمو"، و1000 دبابة "كيه 2"، و672 مدفع "هاوتزر" ذاتي الدفع من طراز "كيه 9 إيه 1"، وثلاثة أسراب من مقاتلات "إف إيه 50".

https://sputnikarabic.ae/20221014/رغم-كل-ما-كان-أوروبا-لا-تزال-تعتمد-على-روسيا-لتشغيل-مفاعلاتها-النووية-1069045341.html

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