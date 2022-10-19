عربي
قيادي في حماس عقب لقاء بشار الأسد يؤكد الاتفاق على طي صفحة الماضي
https://sputnikarabic.ae/20221019/لبنان-يعلن-وصول-الوسيط-الأمريكي-الأسبوع-المقبل-لتوقيع-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل--1069225177.html
لبنان يعلن وصول الوسيط الأمريكي الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
لبنان يعلن وصول الوسيط الأمريكي الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
أعلن كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب، اليوم الأربعاء، أن "مبعوث ملف الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل، حاملا نسخة من اتفاق ترسيم... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T11:14+0000
2022-10-19T11:14+0000
لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1067525518_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_33d65c23d9b408b5d69c9dd5cd69925d.jpg
وأكد بو صعب، في تصريحات مع وكالة رويترز، أن "هوكشتاين سيأتي إلى لبنان الأسبوع المقبل ومعه الأتفاق الذي سيتم توقيعه مع مسؤولين لبنانيين". ولم يذكر متى سيتم توقيع الاتفاق.وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.فقد أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل، لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، إلى أن سلم البلدين الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221018/نائب-رئيس-حكومة-تصريف-الأعمال-اللبنانية-يؤكد-أن-اتفاق-ترسيم-الحدود-لا-يغني-عن-تنفيذ-الإصلاحات-1069189905.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1067525518_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7b5b399e2850c6d40534ddca0986ac0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

لبنان يعلن وصول الوسيط الأمريكي الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

11:14 GMT 19.10.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالوسيط الأمريكي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان، آموس هوكشتاين، بيروت، لبنان 9 سبتمبر 2022
الوسيط الأمريكي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان، آموس هوكشتاين، بيروت، لبنان 9 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
أعلن كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب، اليوم الأربعاء، أن "مبعوث ملف الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل، حاملا نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".
وأكد بو صعب، في تصريحات مع وكالة رويترز، أن "هوكشتاين سيأتي إلى لبنان الأسبوع المقبل ومعه الأتفاق الذي سيتم توقيعه مع مسؤولين لبنانيين". ولم يذكر متى سيتم توقيع الاتفاق.
مظاهرة في بيروت في ذكرى مرور 3 سنوات على انتفاضة 17 تشرين ورفضا لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود لا يغني عن تنفيذ الإصلاحات
أمس, 12:59 GMT
وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.
فقد أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل، لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، إلى أن سلم البلدين الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала