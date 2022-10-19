https://sputnikarabic.ae/20221019/لبنان-يعلن-وصول-الوسيط-الأمريكي-الأسبوع-المقبل-لتوقيع-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل--1069225177.html
لبنان يعلن وصول الوسيط الأمريكي الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
لبنان يعلن وصول الوسيط الأمريكي الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
أعلن كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب، اليوم الأربعاء، أن "مبعوث ملف الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل، حاملا نسخة من اتفاق ترسيم... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T11:14+0000
2022-10-19T11:14+0000
2022-10-19T11:14+0000
لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأكد بو صعب، في تصريحات مع وكالة رويترز، أن "هوكشتاين سيأتي إلى لبنان الأسبوع المقبل ومعه الأتفاق الذي سيتم توقيعه مع مسؤولين لبنانيين". ولم يذكر متى سيتم توقيع الاتفاق.وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.فقد أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل، لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، إلى أن سلم البلدين الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221018/نائب-رئيس-حكومة-تصريف-الأعمال-اللبنانية-يؤكد-أن-اتفاق-ترسيم-الحدود-لا-يغني-عن-تنفيذ-الإصلاحات-1069189905.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان يعلن وصول الوسيط الأمريكي الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
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أعلن كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب، اليوم الأربعاء، أن "مبعوث ملف الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل، حاملا نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".
وأكد بو صعب، في تصريحات مع وكالة رويترز، أن "هوكشتاين سيأتي إلى لبنان الأسبوع المقبل ومعه الأتفاق الذي سيتم توقيعه مع مسؤولين لبنانيين". ولم يذكر متى سيتم توقيع الاتفاق.
وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، موافقتهما على الصيغة النهائية
لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.
فقد أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان
، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل، لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، إلى أن سلم البلدين الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.