https://sputnikarabic.ae/20221019/لبنان-يعلن-وصول-الوسيط-الأمريكي-الأسبوع-المقبل-لتوقيع-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل--1069225177.html

لبنان يعلن وصول الوسيط الأمريكي الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

لبنان يعلن وصول الوسيط الأمريكي الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أعلن كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب، اليوم الأربعاء، أن "مبعوث ملف الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل، حاملا نسخة من اتفاق ترسيم... 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T11:14+0000

2022-10-19T11:14+0000

2022-10-19T11:14+0000

لبنان

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1067525518_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_33d65c23d9b408b5d69c9dd5cd69925d.jpg

وأكد بو صعب، في تصريحات مع وكالة رويترز، أن "هوكشتاين سيأتي إلى لبنان الأسبوع المقبل ومعه الأتفاق الذي سيتم توقيعه مع مسؤولين لبنانيين". ولم يذكر متى سيتم توقيع الاتفاق.وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.فقد أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل، لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، إلى أن سلم البلدين الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20221018/نائب-رئيس-حكومة-تصريف-الأعمال-اللبنانية-يؤكد-أن-اتفاق-ترسيم-الحدود-لا-يغني-عن-تنفيذ-الإصلاحات-1069189905.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم