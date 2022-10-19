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https://sputnikarabic.ae/20221019/ماكرون-يزور-مسجد-باريس-الكبير-بمناسبة-مرور-100-عام-على-تأسيسه-1069246355.html
ماكرون يزور مسجد باريس الكبير بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه
ماكرون يزور مسجد باريس الكبير بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه
زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسجد باريس المركزي اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على إنشائه. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T16:54+0000
2022-10-19T16:54+0000
أخبار فرنسا
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تأتي الزيارة بعد أشهر فقط من عملية إعادة انتخاب ماكرون في أبريل/ نيسان، والتي شهدت جدالا بشأن عدة قضايا سياسية ملتهبة وهي حجاب المسلمات ودور الإسلام في فرنسا العلمانية التي تضم أكبر جالية للمسلمين في غرب أوروبا.وفاز الرئيس الفرنسي الوسطي بولايته الثانية على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.وخلال المراسم التي أقيمت بعد الظهر بحضور وزير الداخلية جيرالد دارمانين ووزير الجيش سيباستيان ليكورنو، كشف ماكرون عن لوحة تذكارية لاعتراف فرنسا بجنودها المسلمين.وكان المسجد الكبير في باريس قد بني تكريما لـ 70 ألف مسلم قتلوا دفاعا عن فرنسا في الحرب العالمية الأولى.كما قام ماكرون بتقليد مدير المسجد الكبير شمس الدين حافظ بشارة وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام مدني في فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20221013/ماكرون-يقول-إن-بلاده-تساعد-أوكرانيا-للدفاع-عن-أراضيها-وليس-لمهاجمة-روسيا-ولا-نريد-حربا-عالمية-1068981135.html
أخبار فرنسا
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أخبار فرنسا
أخبار فرنسا

ماكرون يزور مسجد باريس الكبير بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه

16:54 GMT 19.10.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسجد باريس المركزي اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على إنشائه.
تأتي الزيارة بعد أشهر فقط من عملية إعادة انتخاب ماكرون في أبريل/ نيسان، والتي شهدت جدالا بشأن عدة قضايا سياسية ملتهبة وهي حجاب المسلمات ودور الإسلام في فرنسا العلمانية التي تضم أكبر جالية للمسلمين في غرب أوروبا.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
ماكرون يقول إن بلاده تساعد أوكرانيا للدفاع عن أراضيها وليس لمهاجمة روسيا ولا نريد حربا عالمية
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وفاز الرئيس الفرنسي الوسطي بولايته الثانية على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.
وخلال المراسم التي أقيمت بعد الظهر بحضور وزير الداخلية جيرالد دارمانين ووزير الجيش سيباستيان ليكورنو، كشف ماكرون عن لوحة تذكارية لاعتراف فرنسا بجنودها المسلمين.
وكان المسجد الكبير في باريس قد بني تكريما لـ 70 ألف مسلم قتلوا دفاعا عن فرنسا في الحرب العالمية الأولى.
كما قام ماكرون بتقليد مدير المسجد الكبير شمس الدين حافظ بشارة وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام مدني في فرنسا.
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