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https://sputnikarabic.ae/20221019/ما-هي-قدرات-الفرقاطة-الألمانية-ميكو-إيه---200-التي-تسلمها-الأسطول-المصري-1069225810.html
ما هي قدرات الفرقاطة الألمانية "ميكو إيه - 200" التي تسلمها الأسطول المصري؟
ما هي قدرات الفرقاطة الألمانية "ميكو إيه - 200" التي تسلمها الأسطول المصري؟
تسلمت مصر وحدة بحرية جديدة هي الفرقاطة "ميكو إيه - 200"، التي تطورها ألمانيا ومن المقرر أن تتسلم 3 وحدات أخرى من هذا الطراز في المستقبل. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T11:50+0000
2022-10-19T11:50+0000
رصد عسكري
مصر
الجيش المصري
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وتنضم الفرقاطة "ميكو" لأسطول الفرقاطات التابع للبحرية المصرية، الذي يضم 13 فرقاطة، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ما هي المواصفات الفنية للفرقاطة "ميكو إيه - 200"؟تصنع الفرقاطة شركة شركة "تيسن كروب مارينز سيستمز" (تي كيه إم إس) التابعة لمجموعة "تيسن كروب" الألمانية، وأورد الموقع الرسمي للشركة تفاصيل عن المواصفات الفنية للفرقاطة "ميكو إيه - 200":ما هي مهام الفرقاطة "ميكو إيه - 200"؟تقول الشركة المصنعة لـ "ميكو إيه - 200" إنها فرقاطة متعددة المهام يمكن الاعتماد عليها:ولفت الموقع إلى أن الفرقاطة التي حصل عليها الجيش المصري تم تصميمها بطريقة تجعل بصمتها الرادارية منخفضة مما يقلل فرص اكتشافها بواسطة الرادارات وأجهزة السونار ووسائل الرصد الأخرى.ما هي القدرات الحالية للأسطول المصري؟ينصف الأسطول المصري في المرتبة رقم 12 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويمتلك الأسطول المصري 245 وحدة بحرية بينها حاملتي مروحيات و13 فرقاطة و7 كورفيتات و8 غواصات و48 سفينة دورية و23 كاسحة ألغام بحرية.
https://sputnikarabic.ae/20220904/معلومات-عن-الأسطول-الحربي-المصري-في-2022-1067263359.html
https://sputnikarabic.ae/20221018/الجيش-المصري-يتسلم-فرقاطة-ألمانية-متعددة-المهام-فيديو-1069208041.html
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رصد عسكري, مصر, الجيش المصري
رصد عسكري, مصر, الجيش المصري

ما هي قدرات الفرقاطة الألمانية "ميكو إيه - 200" التي تسلمها الأسطول المصري؟

11:50 GMT 19.10.2022
© AFP 2022 / Yassen Mohamedسفينة حربية مصرية
سفينة حربية مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© AFP 2022 / Yassen Mohamed
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تسلمت مصر وحدة بحرية جديدة هي الفرقاطة "ميكو إيه - 200"، التي تطورها ألمانيا ومن المقرر أن تتسلم 3 وحدات أخرى من هذا الطراز في المستقبل.
وتنضم الفرقاطة "ميكو" لأسطول الفرقاطات التابع للبحرية المصرية، الذي يضم 13 فرقاطة، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
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ما هي المواصفات الفنية للفرقاطة "ميكو إيه - 200"؟

تصنع الفرقاطة شركة شركة "تيسن كروب مارينز سيستمز" (تي كيه إم إس) التابعة لمجموعة "تيسن كروب" الألمانية، وأورد الموقع الرسمي للشركة تفاصيل عن المواصفات الفنية للفرقاطة "ميكو إيه - 200":
الطول: 121 مترا.
العرض في منتصف السفينة: 16.3 متر.
الإزاحة (وزن السفينة بكامل حمولتها): 3700 طن.
نظام الدفع: محركات ديزل تربينية.
السرعة القصوى بكامل الحمولة: 28 عقدة (نحو 52 كلم/ ساعة).
المدى بسرعة 16 عقدة (30 كلم/ س): 7200 كيلومترا.
المروحيات: مروحية وزنها 10 أطنان أو مروحيتين كل منهما 5 أطنان.

ما هي مهام الفرقاطة "ميكو إيه - 200"؟

تقول الشركة المصنعة لـ "ميكو إيه - 200" إنها فرقاطة متعددة المهام يمكن الاعتماد عليها:
التصدي للأهداف الجوية.
التصدي لسفن السطح.
مكافحة الغواصات.
الدوريات البحرية.
دعم مهام القوات الخاصة.
مهام البحث والإنقاذ البحري.
تأمين الممرات المائية.
ولفت الموقع إلى أن الفرقاطة التي حصل عليها الجيش المصري تم تصميمها بطريقة تجعل بصمتها الرادارية منخفضة مما يقلل فرص اكتشافها بواسطة الرادارات وأجهزة السونار ووسائل الرصد الأخرى.

ما هي القدرات الحالية للأسطول المصري؟

ينصف الأسطول المصري في المرتبة رقم 12 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
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أمس, 20:03 GMT
ويمتلك الأسطول المصري 245 وحدة بحرية بينها حاملتي مروحيات و13 فرقاطة و7 كورفيتات و8 غواصات و48 سفينة دورية و23 كاسحة ألغام بحرية.
قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
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