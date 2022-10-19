https://sputnikarabic.ae/20221019/مبادرة-فريدة-من-نوعها-في-لبنان-لإعادة-تدويرالنفايات-صور--1069224517.html

مبادرة فريدة من نوعها في لبنان لإعادة تدوير النفايات.. صور

مبادرة فريدة من نوعها في لبنان لإعادة تدوير النفايات.. صور

في مبادرة فريدة من نوعها لإعادة تدوير النفايات، أطلق مؤسس "إدارة نفايات لبنان" والناشط البيئي بيار بعقليني خدمة "درايف ثرو" يقدم فيها المال مقابل النفايات. 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T11:08+0000

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مجتمع

العالم العربي

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وبسبب أزمة النفايات المستمرة منذ سنوات في البلاد من دون وجود حلول جذرية لها، انطلق بعقليني وأسس شركته الخاصة بفرز النفايات القابلة لإعادة التدوير عام 2019 في خطوة منه لتشجيع المواطنين على الفرز ولمعالجة النفايات المكدسة في الشوارع ولإدخال الفريش دولار إلى البلد.وقال بعقليني لوكالة "سبوتنيك" إنه "بدأنا في شهر يونيو/حزيران بخدمة "درايف ثرو" وكان يأتي إلينا بمعدل عام 37 شخص كل يوم نشتري منهم بحدود ال 70 كيلو غرام، ووصلنا اليوم إلى معدل 66 شخص يوميًا ونشتري منهم طن و 400 كيلوغرام".وأوضح أن "ما نقوم به هو ليس فقط للمحافظة على البيئة، إنما نقوم بدورة اقتصادية كاملة متكاملة ونخلق فرص عمل، ونساهم بتوريد البضائع للمصانع اللبنانية أو تصديرها لخارج لبنان وإدخال الفريش دولار إلى البلد".واعتبر بعقليني أن "الأثر هو اجتماعي وثقافي ولتعليم الناس كيفية فرز النفايات من المصدر بأحسن الطرق، وكلما كان الفرز مثل مواصفاتنا والتي هي عالمية يرتفع سعر البضائع ويمكنهم الاستفادة أكثر وهذا هو المفهوم، ونحن أسميناها "درايف ثرو" إرم نفاياتك من شباك سيارتك وحولها إلى نقود".كما لفت إلى أن "إدارة نفايات لبنان تأسست عام 2019 وتعالج كل المواد التي بحاجة إلى إعادة تدوير والتي نشتريها من "درايف ثرو" تحديدًا، ولدينا مكبس للكرتون والنيلون والتنك لنصغر حجمها ولنستطيع بيعها ونوفر أكثر في النقل، ولدينا فرامات تفرم القوارير البلاستيكية ونحولهم للمصانع، والبلاستيك يتحول لثياب في أغلب الأحيان والباقي نعطيهم لمصانع يصنعون منهم الكراسي أو الطاولات أو صحارات الخضار حسب المصنع الذي نبيعه البضائع".كذلك أشار بعقليني إلى أنه في "لدينا حوالي 7 مليون نسمة في لبنان بين لبنانيين ومقيمين ويمكننا خلق منهم 15 ألف فرصة عمل، عدا عن أننا نخفف الفاتورة الطبية على كل المواطنين، لأن حرق النفايات يضر بصحتنا وعندما تطمر بمطامر عشوائية وتنزل إلى تربتنا والمياه الجوفية أيضًا نساهم بتخفيف التلوث النظري والبيئي والصحي وعلى صحتنا وصحة أطفالنا ومستقبلنا".وشدد على أن "العالم كله يتجه إلى إعادة التدوير والطاقة المستدامة، وهذا جزء ضمن توجهات العالم ونحاول تطبيقها هنا على الرغم من نقص التوعية في البلد، نحاول قدر المستطاع توعية الناس بطريقة تحفيزية، وهذا الأمر لم يحدث من قبل في لبنان"، مشيرًا إلى أنه "كنا من الأوائل بإطلاق هذا المشروع وأصبح هناك العديد يحاولون القيام مثلنا وهذا الأمر جيد ويجب أن يزدادوا لأنه لدينا 7 آلاف طن نفايات كل يوم على المطامر يفرز منهم ٢ أو ٣ % ونتمنى الوصول إلى ٣٠ و ٣٥% إلا أنها بحاجة إلى وقت وخطة كاملة ومتكاملة".إلى ذلك، ذكر بعقليني أنه "بالتعاون مع وزارة البيئة ووزير البيئة ناصر ياسين نحاول وضع خطة للنفايات شاملة وطنية في كل لبنان ونكون نحن جزء منها".يذكر أن لبنان يشهد أزمة نفايات حادة ومتجذرة عجزت السلطة السياسية على معالجتها وإيجاد خطة متكاملة لإدارة هذا الملف، ما أدى إلى انتشار المكبات والمطامر العشوائية في كل أنحاء البلاد.

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