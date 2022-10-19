https://sputnikarabic.ae/20221019/مجلس-الأمن-الروسي-يناقش-التهديدات-الأمنية-وسط-أزمة-الهجرة-1069232151.html
مجلس الأمن الروسي يناقش التهديدات الأمنية وسط أزمة الهجرة
مجلس الأمن الروسي يناقش التهديدات الأمنية وسط أزمة الهجرة
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، بأن على بلاده تحديد المهام ذات الأولوية في ما يتعلق بمجال الهجرة. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T13:17+0000
2022-10-19T13:17+0000
2022-10-19T13:17+0000
روسيا
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وأوضح باتروشيف أن الوضع في مجال الهجرة في روسيا قد تغير، في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الأمن الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وناقش الاجتماع التحديات والتهديدات الجديدة للأمن القوميالروسي في سياق تفاقم أزمة الهجرة العالمية الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الخطيرة في العالم.وقال باتروشيف "في هذا الصدد، هناك حاجة لتوضيح المهام ذات الأولوية لسلطات الدولة في مجال الهجرة".وأشار باتروشيف إلى أنه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، هناك أكثر من 280 مليون مهاجر في العالم. هذا الرقم يزيد بشكل كبير كل عام. حتى قبل 20 عاما، كان عددهم أقل بمقدار 100 مليون.وأضاف باتروشيف أنه على خلفية ضعف قيود الحجر الصحي بعد جائحة فيروس كورونا، ارتفع هذا العام عدد الأجانب الذين وصلوا إلى روسيا أساسا لغرض العمل بمقدار الثلث. ولجأ حوالي 5 ملايين من سكان دونباس والمناطق الجنوبية الشرقية من أوكرانيا إلى روسيا، هربا من الإبادة الجماعية لنظام النازيين الجدد في كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مجلس الأمن الروسي يناقش التهديدات الأمنية وسط أزمة الهجرة
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صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، بأن على بلاده تحديد المهام ذات الأولوية في ما يتعلق بمجال الهجرة.
وأوضح باتروشيف أن الوضع في مجال الهجرة في روسيا قد تغير، في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الأمن الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وناقش الاجتماع
التحديات والتهديدات الجديدة للأمن القوميالروسي في سياق تفاقم أزمة الهجرة العالمية الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الخطيرة في العالم.
وقال باتروشيف "في هذا الصدد، هناك حاجة لتوضيح المهام ذات الأولوية لسلطات الدولة في مجال الهجرة".
وأضاف باتروشيف قائلا: "في اجتماع لمجلس الأمن، تقرر بحلول نهاية عام 2022 تعديل المفهوم الحالي لسياسة الهجرة الحكومية لروسا الاتحادية للفترة 2019-2025، وكذلك إعداد خطة لإجراءات محددة لتنفيذ التعديل".
وأشار باتروشيف إلى أنه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، هناك أكثر من 280 مليون مهاجر في العالم. هذا الرقم يزيد بشكل كبير كل عام. حتى قبل 20 عاما، كان عددهم أقل بمقدار 100 مليون.
وأضاف باتروشيف أنه على خلفية ضعف قيود الحجر الصحي بعد جائحة فيروس كورونا، ارتفع هذا العام عدد الأجانب الذين وصلوا إلى روسيا أساسا لغرض العمل بمقدار الثلث. ولجأ حوالي 5 ملايين من سكان دونباس والمناطق الجنوبية الشرقية من أوكرانيا إلى روسيا، هربا من الإبادة الجماعية لنظام النازيين الجدد في كييف.