https://sputnikarabic.ae/20221019/مجلس-الاتحاد-الروسي-يعلن-عدم-تغيير-التشريعات-الحالية-بسبب-مراسيم-بوتين-1069238374.html

مجلس الاتحاد الروسي يعلن عدم تغيير التشريعات الحالية بعد مراسيم بوتين

مجلس الاتحاد الروسي يعلن عدم تغيير التشريعات الحالية بعد مراسيم بوتين

أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، اليوم الأربعاء، أن المراسيم الرئاسية التي تنص على إعلان حالة الأحكام العرفية في مقاطعتي خيرسون وزابورجيه... 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T14:46+0000

2022-10-19T14:46+0000

2022-10-19T15:39+0000

روسيا

مجلس الدوما الروسي

فلاديمير بوتين

قسطنطين كوساتشيوف

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وصرح كوساتشيوف للصحفيين بأن "المراسيم التي يصدرها الرئيس لن تتطلب تغييرات في تشريعات الاتحاد الروسي، فقد تم أخذ كل شيء في الاعتبار". وشدد على أنه "لا داعي للذعر"، فكل الإجراءات المتخذة تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين".وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما بفرض الأحكام العرفية في مقاطعتي خيرسون وزابورجيه وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدءاً من يوم الـ 20 من أكتوبر/ تشرين الأول.وقال بوتين، في اجتماع مجلس الأمن الروسي "بالنظر إلى استخدام القوة المسلحة ضد وحدة أراضي روسيا الاتحادية، ووفقا للجزء 2 من المادة 87 من الدستور الروسي والمادتين 3 و4 من القانون الدستوري الفيدرالي رقم 1 المؤرخ 30 يناير/ كانون الثاني 2002 "بشأن حالة الحرب"، تقرر ما يلي: إعلان الأحكام العرفية ابتداء من 20 أكتوبر 2022 من الساعة صفر على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".ويأتي هذا التطور تزامناً مع استمرار المعارك الضارية في مقاطعة خيرسون، التي تحشد القوات الأوكرانية قوات ضخمة لاختراق الدفاعات الروسية في المنطقة، وكذلك على وقع المحاولات الأوكرانية المستمرة للسيطرة على محطة زابوروجيه النووية، مترافقاً كل هذا مع الضربات التي تواصل القيام بها القوات الروسية ضد البنية التحتية الأوكرانية للطاقة، رداً على استهداف جسر القرم ومدينة بيلغورود الروسية من قبل القوات الأوكرانية.في الوقت الذي تواصل فيه، القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرق أوكرانيا ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، خاصة بعد انضمام هذه المناطق إلى روسيا، عقب استفتاء صوت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا....وبعد المصادقة البرلمانية في روسيا وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين، أصبحت هذه المناطق الأربع كيانات اتحادية روسية جديدة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الكيانات الفيدرالية الروسية، بما في ذلك والحماية كأراض روسية. كما وأعلن الرئيس بوتين بعد ذلك، عن استعداد بلاده للحوار مع كييف لوضع حد للقتال في أوكرانيا، ولكن موضوع المناطق المنضمة إلى روسيا أصبح لا يخضع لأي حوار، وأن القوات الروسية ستواصل العمل لتحرير ما تبقى من أراضي هذه المناطق التي لا تزال تحت سيطرة قوات كييف.

https://sputnikarabic.ae/20221019/بوتين-يقترح-إعلان-حالة-الحرب-في-المناطق-والمقاطعات-التي-انضمت-حديثا-إلى-روسيا-1069227008.html

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روسيا, مجلس الدوما الروسي, فلاديمير بوتين, قسطنطين كوساتشيوف