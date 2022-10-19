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https://sputnikarabic.ae/20221019/مجلس-الدوما-الروسي-يؤكد-إعفاء-الآباء-الذين-لديهم-3-أطفال-أو-أكثر-من-التعبئة-الجزئية-1069244807.html
مجلس الدوما الروسي يؤكد إعفاء الآباء الذين لديهم 3 أطفال أو أكثر من التعبئة الجزئية
مجلس الدوما الروسي يؤكد إعفاء الآباء الذين لديهم 3 أطفال أو أكثر من التعبئة الجزئية
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي "النواب"، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، إعفاء الرجال الذين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر، وكذلك أرباب الأسر الكبيرة، من التعبئة... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T16:50+0000
2022-10-19T16:51+0000
روسيا
مجلس الدوما الروسي
رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين
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موسكو - سبوتنيك. وقال فولودين عبر قناته في "تلغرام": "الآباء الذين لديهم العديد من الأطفال (ثلاثة أطفال أو أكثر) معفيون من التعبئة الجزئية. هناك العديد من الطلبات حول تعبئة الرجال الذين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر. لقد ناقشنا هذا الموضوع مع قيادة وزارة الدفاع الروسية".وأشار فولودين إلى أنه: "ألغينا أكثر من 9500 طلب تعبئة لآباء (لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر) حتى الآن"، موضحا، "تم سحبهم من الوحدات العسكرية وإعادتهم إلى ذويهم".وبدأت التعبئة الجزئية في روسيا، في 21 سبتمبر/ أيلول المنصرم، استنادا لمرسوم رئاسي.وأوضح وزير الدفاع سيرغي شويغو، أن التعبئة الجزئية جاءت نتيجة الحاجة للعنصر البشري، للسيطرة على خط الجبهة البالغ طوله أكثر من 1000 كيلومتر، والأراضي المحررة.ونص مرسوم التعبئة الجزئية على استدعاء 300 ألف شخص من ذوي الخبرة القتالية والعسكرية.وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين، يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، حشد 222 ألف مواطن روسي، موضحا أنه بحلول نهاية الشهر الجاري، ستكتمل جميع أنشطة التعبئة.
https://sputnikarabic.ae/20221017/عمدة-موسكو-يعلن-انتهاء-التعبئة-في-العاصمة-الروسية-1069128397.html
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روسيا, مجلس الدوما الروسي, رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين
روسيا, مجلس الدوما الروسي, رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين

مجلس الدوما الروسي يؤكد إعفاء الآباء الذين لديهم 3 أطفال أو أكثر من التعبئة الجزئية

16:50 GMT 19.10.2022 (تم التحديث: 16:51 GMT 19.10.2022)
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فياتشيسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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أكد رئيس مجلس الدوما الروسي "النواب"، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، إعفاء الرجال الذين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر، وكذلك أرباب الأسر الكبيرة، من التعبئة الجزئية، مشيرا إلى أن الموضوع قد بحث مع وزارة الدفاع الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال فولودين عبر قناته في "تلغرام": "الآباء الذين لديهم العديد من الأطفال (ثلاثة أطفال أو أكثر) معفيون من التعبئة الجزئية. هناك العديد من الطلبات حول تعبئة الرجال الذين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر. لقد ناقشنا هذا الموضوع مع قيادة وزارة الدفاع الروسية".
وأشار فولودين إلى أنه: "ألغينا أكثر من 9500 طلب تعبئة لآباء (لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر) حتى الآن"، موضحا، "تم سحبهم من الوحدات العسكرية وإعادتهم إلى ذويهم".
وبدأت التعبئة الجزئية في روسيا، في 21 سبتمبر/ أيلول المنصرم، استنادا لمرسوم رئاسي.
وأوضح وزير الدفاع سيرغي شويغو، أن التعبئة الجزئية جاءت نتيجة الحاجة للعنصر البشري، للسيطرة على خط الجبهة البالغ طوله أكثر من 1000 كيلومتر، والأراضي المحررة.
ونص مرسوم التعبئة الجزئية على استدعاء 300 ألف شخص من ذوي الخبرة القتالية والعسكرية.
استدعاء الرجال للخدمة العسكرية في إطار التعبئة الجزئية، بالقرب من المندوبية العسكرية لمنطقة تشيتا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
عمدة موسكو يعلن انتهاء التعبئة في العاصمة الروسية
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وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين، يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، حشد 222 ألف مواطن روسي، موضحا أنه بحلول نهاية الشهر الجاري، ستكتمل جميع أنشطة التعبئة.
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