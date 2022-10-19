https://sputnikarabic.ae/20221019/مدينة--إينيرغودار-تفقد-الكهرباء-بالكامل-بعد-ضربات-صاروخية-أوكرانية-على-محطة-المدينة-1069213655.html
مدينة إينيرغودار تفقد الكهرباء بالكامل بعد ضربات صاروخية أوكرانية على محطة المدينة
مدينة إينيرغودار تفقد الكهرباء بالكامل بعد ضربات صاروخية أوكرانية على محطة المدينة
أعلن رئيس إدارة مدينة إينيرغودار، أولكسندر فولغا، صباح اليوم الأربعاء أن المدينة فقدت الطاقة الكهرباء بالكامل بعد استهداف القوات الأوكرانية بواسطة صواريخ... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T06:09+0000
2022-10-19T06:09+0000
2022-10-19T06:09+0000
روسيا
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وذكرت الخدمة الصحفية لإدارة المدينة أن القصف على المدينة بدأ ليلا حيث تم استهداف محطة الكهرباء الفرعية بصواريخ هيمارس من قبل القوات الأوكرانية ما أدى إلى عطل وفقدان الكهرباء بالكامل.وأضاف فولغا بالقول إنه تم وضع جميع فرق الطوارئ في حالة تأهب ويقومون بأعمال صيانة فورية للأعطال الحاصلة".
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روسيا
مدينة إينيرغودار تفقد الكهرباء بالكامل بعد ضربات صاروخية أوكرانية على محطة المدينة
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أعلن رئيس إدارة مدينة إينيرغودار، أولكسندر فولغا، صباح اليوم الأربعاء أن المدينة فقدت الطاقة الكهرباء بالكامل بعد استهداف القوات الأوكرانية بواسطة صواريخ هيمارس مرافق الطاقة.
وذكرت الخدمة الصحفية لإدارة المدينة أن القصف على المدينة بدأ ليلا حيث تم استهداف محطة الكهرباء الفرعية بصواريخ هيمارس من قبل القوات الأوكرانية ما أدى إلى عطل وفقدان الكهرباء بالكامل.
وأضاف فولغا بالقول إنه تم وضع جميع فرق الطوارئ في حالة تأهب ويقومون بأعمال صيانة فورية للأعطال الحاصلة".