https://sputnikarabic.ae/20221019/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-السابق-يكشف-عن-ضعف-جيش-بلاده-1069243274.html

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يكشف عن ضعف جيش بلاده

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يكشف عن ضعف جيش بلاده

تحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق روبرت أوبراين، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عن ضعف الجيش الأمريكي وعدم قدرته على شن حرب شاملة. 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T16:00+0000

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العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الأمريكي

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وأعتمد أوبراين خلال المقابلة على بيانات بحثية من مؤسسة "هيريتيج"، تشير إلى أن القوات البرية لديها القليل من الإمكانات، والقوات الفضائية البحرية والعسكرية ضعيفة، والقوة الجوية ضعيفة للغاية. ويشير التقرير إلى أن قوات المارينز والقوات النووية فقط هي الأكثر فعالية.وأضاف أوبراين أن هناك نقصا كبيرا في الأفراد في الجيش، وبحسب الدراسة، "15 ألف شخص في القوات البرية و7 آلاف في الحرس الوطني. وأكملت القوات البحرية والجوية عشرة في المائة فقط من الإضافة".وأكد المقدم أن ما يقرب من 20 ألف جندي تقاعدوا فقط بسبب عدم وجود لقاح ضد "كوفيد-19"، على الرغم من انتهاء الوباء، حيث قرر الجيش الأمريكي استبعاد الجنود الرافضين أخذ اللقاح الواقي من فيروس كورونا.وقال أوبراين: "الجيش يعاني من نقص في منظومة "Javelin"، منظومات الدفاع الجوي المحمولة "Stinger" ، ليس لدينا ما نوفره لتايوان، لا يمكننا تحديث ترسانتنا النووية".وأشار أوبراين إلى أن الزيادة في الإنفاق على صناعة الدفاع لا تحقق أي نتائج بسبب معدلات التضخم المرتفعة.في وقت سابق، أشار ماكنزي إيجلن، الخبير في مجال الإستراتيجية الدفاعية، إلى أن الجيش الأمريكي لم يصل إلى هدف تجنيد جنود جدد. مشيرا إلى إن المشكلة حادة للغاية.

https://sputnikarabic.ae/20200124/الكشف-عن-نقطة-ضعف-الجيش-الأمريكي-1044168995.html

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