https://sputnikarabic.ae/20221019/مسلحون-موالون-للجيش-الأمريكي-يهاجمون-مقر-الأمم-المتحدة-شرقي-سوريا-ويحطمون-محتوياته-1069252131.html
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يهاجمون مقر الأمم المتحدة شرقي سوريا ويحطمون محتوياته
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يهاجمون مقر الأمم المتحدة شرقي سوريا ويحطمون محتوياته
هاجمت مجموعة مسلحة تابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي مكاتب منظمات الأمم المتحدة في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شرقي سوريا. 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T17:57+0000
2022-10-19T17:57+0000
2022-10-19T17:57+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا نقلاً عن مصادر محلية بريف الحسكة، بأن مجموعة من تنظيم "حركة الشبيبة الثورية" التابعة لقوات "قسد"، والمعروفة باسم" جوانن شورشكر"، مؤلفة من قرابة خمسين شاباً هاجمت المبنى المخصص لمكاتب المنظمات الدولية ومنها (منظمة الصحة العالمية واليونسيف ومفوضية شؤون اللاجئين) في شارع السياحي بمدينة الحسكة وقامت بتخريبه وتدمير محتوياته دون وقوع إصابات بشرية.وتابعت المصادر أن المجموعة المسلحة وكلها من شبان تظاهروا، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول، أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي احتجاجاً على ما اسمه استخدام السلاح الكيماوي من قبل الجيش التركي ضد مواقع مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" التركي المحظور في عدد كبير من الدول وقاموا بمهاجمة المبنى الأممي بالحجارة والعصي وأكياس الدهان.يشار أن موقع مكاتب الأمم المتحدة تقع في مناطق سيطرة قوات تنظيم "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في مدينة القامشلي ما يشكل خطراً على حياة الموظفين والعاملين في المجال الدولي.يشار أن تنظيم ما يسمى "الشبيبة الثورية" هو الجناح الشبابي العسكري التابع لــ"حزب العمال الكُـردستاني التركي" والذي ينشط في مناطق سيطرة قوات "قسد" بخطف القاصرين وتجنيدهم عسكرياً في صفوف "الحزب" من طرف وفي ( الجناح النسائي) لقوات"قسد" من طرف آخر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يهاجمون مقر الأمم المتحدة شرقي سوريا ويحطمون محتوياته
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هاجمت مجموعة مسلحة تابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي مكاتب منظمات الأمم المتحدة في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا نقلاً عن مصادر محلية بريف الحسكة، بأن مجموعة من تنظيم "حركة الشبيبة الثورية" التابعة لقوات "قسد"، والمعروفة باسم" جوانن شورشكر"، مؤلفة من قرابة خمسين شاباً هاجمت المبنى المخصص لمكاتب المنظمات الدولية ومنها (منظمة الصحة العالمية واليونسيف ومفوضية شؤون اللاجئين) في شارع السياحي بمدينة الحسكة وقامت بتخريبه وتدمير محتوياته دون وقوع إصابات بشرية.
وتابعت المصادر أن المجموعة المسلحة وكلها من شبان تظاهروا، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول، أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي احتجاجاً على ما اسمه استخدام السلاح الكيماوي من قبل الجيش التركي ضد مواقع مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" التركي المحظور في عدد كبير من الدول وقاموا بمهاجمة المبنى الأممي بالحجارة والعصي وأكياس الدهان.
يشار أن موقع مكاتب الأمم المتحدة تقع في مناطق سيطرة قوات تنظيم "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في مدينة القامشلي ما يشكل خطراً على حياة الموظفين والعاملين في المجال الدولي.
يشار أن تنظيم ما يسمى "الشبيبة الثورية" هو الجناح الشبابي العسكري التابع لــ"حزب العمال الكُـردستاني التركي" والذي ينشط في مناطق سيطرة قوات "قسد" بخطف القاصرين وتجنيدهم عسكرياً في صفوف "الحزب" من طرف وفي ( الجناح النسائي) لقوات"قسد" من طرف آخر.