https://sputnikarabic.ae/20221019/معلولا-نيكولسكوي-تهاتف-المصائر-الإرهاب-يميط-اللثام-عن-وجهه-في-سوريا-ودونيتسك-1069216729.html

"معلولا نيكولسكوي.. تهاتف المصائر".. الإرهاب يميط اللثام عن وجهه في سوريا ودونيتسك

"معلولا نيكولسكوي.. تهاتف المصائر".. الإرهاب يميط اللثام عن وجهه في سوريا ودونيتسك

افتتح في دار الأوبرا بدمشق معرض صور "معلولا- نيكولسكوي.. تهاتف المصائر" الذي ضم أيقونات ولوحات فنية طالتها يد الإرهاب وصوراً ضوئية تجسد الدمار الذي لحق... 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T08:00+0000

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وزار المعرض وفد سوري روسي مشترك ضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ووزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا والسفير الروسي بدمشق ألكسندر يفيموف ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الروسية في مجلس الشعب السوري باسم سودان وفعاليات مجتمعية ودينية من سوريا وروسيا.لافرنتييف: روسيا وسوريا في الخطوط الأمامية ضد الإرهاب العالميوأكد لافرنتييف في تصريح للصحفيين أن تقارب أعمال الأرهاب بين البلدين هو الذي ولد فكرة المعرض، فروسيا وسوريا اليوم تقفان معا في الخطوط الأمامية في المعركة ضد الإرهاب العالمي مضيفا: "إن أهم ما نشاهده في صور المعرض هو توثيق الوجه الحقيقي للإرهاب الذي يسعى إلى تدمير الحضارة والثقافة في العالم".وأضاف مبعوث الرئيس الروسي: "من واجبنا أن لا نسمح أن يستمر الإرهاب بتدمير المزيد من المقدسات والأماكن التراثية والتاريخية لذلك سنبقى نحن وسوريا نحارب الإرهاب ونمنع تمدده".نيكونوروفا: ما تقوم به القوات الأوكرانية يشبه الأعمال الإرهابية في سوريابدورها عبرت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا في كلمة قصيرة لها عن جزيل شكرها لكل من ساهم في إقامة هذا المعرض وقالت: "اليوم تقدمنا بخطوة مهمة جداً لإيصال ما يجري في دونباس إلى العالم وهذا لم يكن أمراً متاحاً في السابق، وفي كل مرة نزور سوريا نتفاجأ من هذا التهاتف بين مصائر سوريا ومصائر دونباس".وأضافت نيكونوروفا: "في دونباس نشاهد بأعيننا التصرفات الشريرة للإرهاب العالمي ونعرف من يقف وراءها وللأسف كانت الأديرة والكنائس من بين أهداف هذا الارهاب الذي استهدف أماكن التراث العالمي، وشاهدنا التقارب الكبير بين ما حدث في دير مارتقلا في معلولا وما حدث في دير نيكولوفاسيلفسكي في بلدة نيكولسكوي في دونباس الذي يتعرض للقصف والصواريخ الإرهابية منذ عدة أشهر وتم إجلاء الشيوخ والنازحين الذين كانوا في داخله".وفي تصريح للصحفيين قالت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية: "اليوم نحن شاهدنا ووثقنا من خلال المعرض في سوريا أن ما تقوم به القوات الأوكرانية مشابه للأعمال الإرهابية التي استخدمت في سوريا" مبينة أن "الإرهاب يرمي القذائف والصواريخ على مناطق المدنيين كالمنازل والمراكز الثقافية والمؤسسات والكنائس، وهذا الأمر يؤكد أنهم ينفذون أعمال تخريب وتدمير إرهابي ".وأردفت: "أن الأحداث تتكرر في كلا البلدين لذلك لا بد من توثيق هذه الأعمال الإرهابية" لافتة إلى أهمية "إيجاد سبل لتعزيز مجالات التعاون الثنائية تلبية لطموحات شعبي البلدين في شتى المجالات التي تخدم المصالح المشتركة".كوندراشوف: هدفنا الحفاظ على هذا الإرث والتوعية بأهميتهوقدم عالم الآثار الأول بمدينة موسكو ليونيد كوندراشوف شرحاً تحدث فيه عن محتوى اللوحات والصور المعروضة وأكد أن "الحرب تستهدف الحضارة والإرث الثقافي الإنساني ومحو التاريخ العريق" وقال: "هدفنا الحفاظ على هذا الإرث والتوعية بأهميته قدر الإمكان وهو ما ترجمه المعرض اليوم".وأعرب كوندراشوف عن تقديره لما يقوم به المختصون الروس للحفاظ على حضارة بلادهم، والتعاون المشترك مع أقرانهم في سوريا لكونها أهم الأسس التي تقوم على حماية وصون القيم الانسانية والأثرية والتعريف بأهميتها.ولفت كوندراشوف إلى أن "المعرض يأتي في إطار التحالف السوري الروسي في مجال حماية تراث البلدين الصديقين والذي يقوم على المبادئ الأساسية في الحفاظ عليه، وتوثيق الأضرار عبر هذه اللوحات ولفت انتباه الرأي العام لأهمية هذا التراث العريق".وأضاف أن "التشابه في حالات الإرهاب التي تعرضت لها معظم دول العالم بمحو حضارة الإنسان وتاريخه ليتجرد من هويته الثقافية، وبالتالي التحكم به وتسييره وفق استراتيجيات ممنهجة".سودان: سوريا وروسيا لهما تاريخ طويل يمتد لآلاف السنينمن جانبه شكر رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الروسية في مجلس الشعب السوري باسم سودان في كلمة له الجانب الروسي على إقامة هذا المعرض في إطار علاقات الصداقة المتينة بين البلدين، مؤكداً أن "سوريا وروسيا لهما تاريخ طويل يمتد لآلاف السنين" وقال: "هذا التشابه في التدمير بين دير ما رتقلا ودير نيكولوفاسيليفسكي ببلدة بيكولسكوي يدل على شيء واحد وهو فكر الإرهاب الموجود بأشكال مختلفة ومواقع مختلفة، ومن يقوم به ويشجع عليه هو طرف واحد يدعي الديمقراطية".الأرشمندريت رزق: علينا أن نرمي الماضي خلفنا وننظر إلى المستقبلمن جانبه شكر رئيس دير سيدة معلولا البطريركي قدس الأرشمندريت متى رزق في كلمة له الحكومة الروسية على المساعدات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تقدمها للشعب السوري وكذلك للمساعدات الروسية المقدمة لدير مارتقلا في معلولا التي احتلها الإرهابيون لمدة تسعة أشهر تقريباً وتم تحريرها في 14 أبريل/نيسان عام 2014 وزارها السيد الرئيس بشار الأسد في اليوم التالي الذي صادف عيد الفصح حينها وقال رزق: "نحن قياميون ونؤمن بالحياة والنور، والإنسان هو صانع الإرث ومثلما هناك قوى ظلام هناك بالمقابل قوى نور في هذا العالم".وقال: "علينا أن نرمي الماضي خلفنا وننظر إلى المستقبل ونبني ونعمر ما دمره الإرهاب" .الأحمد: الوثيقة قد تكون في لحظة هي أقوى من كل الأسلحةبدوره لفت مستشار المركز الثقافي الروسي بدمشق الدكتور علي الأحمد في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن "المعرض هام لأنه يضم وثائق استهدفتها الأعمال الإرهابية في كل من سوريا ودونباس، فالوثيقة هي سلاح في يد من يوثق قد تكون في لحظة هي أقوى من كل الأسلحة، هناك أهمية كبيرة للتوثيق ويجب علينا أن نوثق دائماً بشكل مهني وعالي المستوى، وأن نحفظ الوثائق في أكثر من مكان لأن الوثيقة يمكن ان تستهدف لأنها تدين المجرم".وأضاف الأحمد: "تم استهداف الأيقونات واللوحات والكنائس في كلا البلدين، وهناك عدد هائل من الآثار التي استهدفها الإرهاب في سوريا لذلك اليوم إقامة هذا المعرض تمثل رسالة بأننا نقاوم ونجابه معاً ليس فقط على المستوى العسكري، قد تبدو المعركة العسكرية هي المعركة الوحيدة الظاهرة في الإعلام ولكن في العمق المعارك التي تكون أخطر هي المعارك غير ظاهرة تسمى "القوة الناعمة"، المعارك الثقافية كما يفكر الأعداء، أن تقضي على جذور تاريخ شعب معين وتبقيه بلا تاريخ وبلا ثقافة وبلا مستقبل وهذا يمثل هدفاً بعيداً وخطيراً وخبيثاً في نفس الوقت".وفد رفيع من دونيتسك لتعزيز التعاون مع سورياوبين غزوان رمضان من القيادة المركزية لحزب البعث والذي يرافق وفد جمهورية دونيتسك الشعبية أن "الوفد الذي ترأسه وزيرة جمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا ويضم وزراء الثقافة والزراعة وشخصيات رفيعة المستوى وهم يزور سوريا حالياً لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين لاسيما بعد انضمام الجمهورية إلى الاتحاد الروسي".وقال رمضان: "هم جادون في تعزيز خطوات التعاون وقد جرى عدد من اللقاءات المشتركة المهمة بين الجانبين خلال الزيارة في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والعديد من المجالات وهناك خارطة طريق للكثير من مجالات التعاون بين البلدين".ويوثق المعرض بالصور أشكال إرهاب "جبهة النصرة" في معلولا حيث قام الإرهابيون بقتل السكان المحليين وأطلقوا النار على صلبان دير القديسة مار تقلا ودنسوا الأيقونات وفجروا مقام القديسة واحتجزوا راهابات ورئيسة الدير رهائن لمدة 100 يوم وتسنى إنقاذ الأطفال من دار أيتام ونقلهم إلى العاصمة دمشق.في المقابل يوثق المعرض كيف أن الجيش الأوكراني يستهدف بشكل ممنهج دير نيكولو فاسيليفسكي في بلدة نيكولسكوي بدونباس منذ آذار/مارس 2022 ، حيث لم يبقى في الدير أية أبنية لم تتعرض للضرر، وتم تدمير الكنائس والصلبان في القباب، وهناك قتلى في صفوف الراهبات واللاجئين الذين كانوا يحتمون بالدير، وتسنى في 13 تموز/يوليو إنقاذ وإخراج المسنين واللاجئين مع الأطفال تحت القصف الأوكراني.

https://sputnikarabic.ae/20220928/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-لـسبوتنيك-سوريا-ستظل-أحد-شركائنا-بصفتنا-جزءا-من-روسيا-1068366523.html

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