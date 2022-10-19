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مقتل الفلسطيني عدي التميمي برصاص إسرائيلي قرب القدس
مقتل الفلسطيني عدي التميمي برصاص إسرائيلي قرب القدس
كشفت قناة عبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل الفلسطيني عدي التميمي، بعد 11 يوما لم تتمكن خلالها أجهزة الأمن الإسرائيلية من الوصول إليه، عقب إطلاقه النار على... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T19:03+0000
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وقُتل التميمي خلال محاولته تنفيذ عملية ثانية، حيث فتح النار على حراس أمن عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس الشرقية، وأصاب أحدهم قبل أن يسقط قتيلا برصاص الآخرين.وقالت قناة "كان" الرسمية إنه عُثر بين ملابس التميمي بعد مقتله على قنبلة يدوية.من جانبه، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة حرس الحدود بالقضاء على الإرهابي عدي التميمي أثناء محاولة تنفيذ هجوم آخر بعد الهجوم على حاجز شعفاط الذي قتلت فيه الرقيب الراحل نوا لازار".وأضاف لابيد: "لن نرتاح ولن نهدأ حتى نضع أيدينا على كل إرهابي يلحق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي، وسنعمل بيد قوية وبدون تردد ضد الإرهاب".وكان التميمي أطلق النار على حاجز شعفاط العسكري في الثامن من الشهر الجاري، والذي تواجد عليه حشد من الجنود، ما أسفر عن مقتل المجندة نوعا لازار وإصابة حارس أمن بجروح وصفت بالخطيرة، قبل أن يفر من المكان.وباستخدام المروحيات، وعدد كبير من القوات، نفذت قوات الأمن الإسرائيلية عمليات بحث وتمشيط واسعة النطاق عن التميمي في مخيم شعفاط حيث يقيم وفي بلدات فلسطينية مجاورة، دون أن تتمكن من الوصول إليه.
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آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

مقتل الفلسطيني عدي التميمي برصاص إسرائيلي قرب القدس

19:03 GMT 19.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالشرطة الإسرائيلية تطوق منطقة بعد هجوم في مدينة إلعاد المركزية، 5 مايو/ أيار 2022
الشرطة الإسرائيلية تطوق منطقة بعد هجوم في مدينة إلعاد المركزية، 5 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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كشفت قناة عبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل الفلسطيني عدي التميمي، بعد 11 يوما لم تتمكن خلالها أجهزة الأمن الإسرائيلية من الوصول إليه، عقب إطلاقه النار على حاجز شمالي القدس أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية.
وقُتل التميمي خلال محاولته تنفيذ عملية ثانية، حيث فتح النار على حراس أمن عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس الشرقية، وأصاب أحدهم قبل أن يسقط قتيلا برصاص الآخرين.
وقالت قناة "كان" الرسمية إنه عُثر بين ملابس التميمي بعد مقتله على قنبلة يدوية.
من جانبه، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة حرس الحدود بالقضاء على الإرهابي عدي التميمي أثناء محاولة تنفيذ هجوم آخر بعد الهجوم على حاجز شعفاط الذي قتلت فيه الرقيب الراحل نوا لازار".
وأضاف لابيد: "لن نرتاح ولن نهدأ حتى نضع أيدينا على كل إرهابي يلحق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي، وسنعمل بيد قوية وبدون تردد ضد الإرهاب".
وكان التميمي أطلق النار على حاجز شعفاط العسكري في الثامن من الشهر الجاري، والذي تواجد عليه حشد من الجنود، ما أسفر عن مقتل المجندة نوعا لازار وإصابة حارس أمن بجروح وصفت بالخطيرة، قبل أن يفر من المكان.
وباستخدام المروحيات، وعدد كبير من القوات، نفذت قوات الأمن الإسرائيلية عمليات بحث وتمشيط واسعة النطاق عن التميمي في مخيم شعفاط حيث يقيم وفي بلدات فلسطينية مجاورة، دون أن تتمكن من الوصول إليه.
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