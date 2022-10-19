https://sputnikarabic.ae/20221019/منظمة-الصحة-العالمية-تحذر-من-أن-كوفيد-19-لا-يزال-يشكل-تهديدا-1069246480.html

منظمة الصحة العالمية تحذر من أن "كوفيد-19" لا يزال يشكل "تهديدا"

منظمة الصحة العالمية تحذر من أن "كوفيد-19" لا يزال يشكل "تهديدا"

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنه من السابق لأوانه رفع حالة التأهب القصوى لأزمة "كوفيد"، مع بقاء الوباء حالة طوارئ صحية عالمية على الرغم من التقدم... 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T16:48+0000

2022-10-19T16:48+0000

2022-10-19T16:48+0000

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104459/00/1044590089_0:189:2611:1658_1920x0_80_0_0_60a3c574db31389740da341c5c94188a.jpg

اجتمعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن "كوفيد-19" الأسبوع الماضي، وخلصت إلى أن الوباء لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، والتي أعلنتها في يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأخبر رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الصحفيين، في مقر وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في جنيف، أنه يوافق على نصيحة اللجنة.وقال: "شددت اللجنة على الحاجة إلى تعزيز المراقبة وتوسيع الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات لأولئك الأكثر عرضة للخطر".أعلنت منظمة الصحة العالمية لأول مرة عن تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" كحالة طوارئ صحية في 30 يناير 2020، عندما سجلت أقل من 100 حالة خارج الصين ولم يبلغ عن أي وفيات.منذ بداية الجائحة، سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 622 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 6.5 مليون حالة وفاة، على الرغم من أنه يعتقد أن هذه الأرقام أقل من الواقع.وفقا لبيانات المنظمة، سجلت 263 ألف حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب 856 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" في الأسبوع الماضي.أقر تيدروس، الأربعاء، بأن "الوضع العالمي تحسن بشكل واضح منذ أن بدأ الوباء"، لكنه حذر من أن "الفيروس مستمر في التغير ولا تزال هناك مخاطر وشكوك كثيرة، خاصة أن الوباء فاجأنا من قبل ويمكن أن يحدث مرة أخرى".

https://sputnikarabic.ae/20221018/علماء-أمريكيون-يطورون-سلالة-من-كورونا-أشد-فتكا-داخل-المختبر-وخبراء-يحذرون-مناللعب-بالنار-1069181603.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا