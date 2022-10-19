عربي
https://sputnikarabic.ae/20221019/منظمة-الصحة-العالمية-تحذر-من-أن-كوفيد-19-لا-يزال-يشكل-تهديدا-1069246480.html
منظمة الصحة العالمية تحذر من أن "كوفيد-19" لا يزال يشكل "تهديدا"
منظمة الصحة العالمية تحذر من أن "كوفيد-19" لا يزال يشكل "تهديدا"
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنه من السابق لأوانه رفع حالة التأهب القصوى لأزمة "كوفيد"، مع بقاء الوباء حالة طوارئ صحية عالمية على الرغم من التقدم... 19.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-19T16:48+0000
2022-10-19T16:48+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104459/00/1044590089_0:189:2611:1658_1920x0_80_0_0_60a3c574db31389740da341c5c94188a.jpg
اجتمعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن "كوفيد-19" الأسبوع الماضي، وخلصت إلى أن الوباء لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، والتي أعلنتها في يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأخبر رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الصحفيين، في مقر وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في جنيف، أنه يوافق على نصيحة اللجنة.وقال: "شددت اللجنة على الحاجة إلى تعزيز المراقبة وتوسيع الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات لأولئك الأكثر عرضة للخطر".أعلنت منظمة الصحة العالمية لأول مرة عن تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" كحالة طوارئ صحية في 30 يناير 2020، عندما سجلت أقل من 100 حالة خارج الصين ولم يبلغ عن أي وفيات.منذ بداية الجائحة، سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 622 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 6.5 مليون حالة وفاة، على الرغم من أنه يعتقد أن هذه الأرقام أقل من الواقع.وفقا لبيانات المنظمة، سجلت 263 ألف حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب 856 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" في الأسبوع الماضي.أقر تيدروس، الأربعاء، بأن "الوضع العالمي تحسن بشكل واضح منذ أن بدأ الوباء"، لكنه حذر من أن "الفيروس مستمر في التغير ولا تزال هناك مخاطر وشكوك كثيرة، خاصة أن الوباء فاجأنا من قبل ويمكن أن يحدث مرة أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20221018/علماء-أمريكيون-يطورون-سلالة-من-كورونا-أشد-فتكا-داخل-المختبر-وخبراء-يحذرون-مناللعب-بالنار-1069181603.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104459/00/1044590089_0:0:2611:1959_1920x0_80_0_0_c914f08cc43a0f8cb22f3914ecb24a22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية تحذر من أن "كوفيد-19" لا يزال يشكل "تهديدا"

16:48 GMT 19.10.2022
© Sputnik . Екатерина Штукина / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
© Sputnik . Екатерина Штукина
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنه من السابق لأوانه رفع حالة التأهب القصوى لأزمة "كوفيد"، مع بقاء الوباء حالة طوارئ صحية عالمية على الرغم من التقدم الأخير.
اجتمعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن "كوفيد-19" الأسبوع الماضي، وخلصت إلى أن الوباء لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، والتي أعلنتها في يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأخبر رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الصحفيين، في مقر وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في جنيف، أنه يوافق على نصيحة اللجنة.
وقال: "شددت اللجنة على الحاجة إلى تعزيز المراقبة وتوسيع الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات لأولئك الأكثر عرضة للخطر".
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
علماء أمريكيون يطورون سلالة من "كورونا" أشد فتكا داخل المختبر... وخبراء يحذرون من"اللعب بالنار"
أمس, 11:07 GMT
أعلنت منظمة الصحة العالمية لأول مرة عن تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" كحالة طوارئ صحية في 30 يناير 2020، عندما سجلت أقل من 100 حالة خارج الصين ولم يبلغ عن أي وفيات.
منذ بداية الجائحة، سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 622 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 6.5 مليون حالة وفاة، على الرغم من أنه يعتقد أن هذه الأرقام أقل من الواقع.
وفقا لبيانات المنظمة، سجلت 263 ألف حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب 856 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" في الأسبوع الماضي.
أقر تيدروس، الأربعاء، بأن "الوضع العالمي تحسن بشكل واضح منذ أن بدأ الوباء"، لكنه حذر من أن "الفيروس مستمر في التغير ولا تزال هناك مخاطر وشكوك كثيرة، خاصة أن الوباء فاجأنا من قبل ويمكن أن يحدث مرة أخرى".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала